PLN cuestiona ‘silencio’ de Laura Fernández ante supuesta instrumentalización del PANI contra Álvaro Ramos

El Comité Superior del PLN alegó que la campaña electoral 2026 está "marcada por el odio, la persecución política y el uso indebido del poder desde el oficialismo".

La cúpula del Partido Liberación Nacional (PLN) reprochó la falta de pronunciamiento de la candidata oficialista, Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), ante lo que considera una instrumentalización del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en perjuicio de su aspirante presidencial, Álvaro Ramos.

El Comité Ejecutivo Superior liberacionista afirmó que el proceso electoral atraviesa un “clima de persecución política” y denunció el uso indebido de instituciones públicas para desacreditar a adversarios políticos, en particular a la familia del candidato del PLN. Esto, en referencia a la investigación preliminar que decidió abrir el PANI a raíz de un video en el que aparece la hija de Ramos cuestionando al presidente Rodrigo Chaves durante un acto de campaña.

Laura Fernández, candidata presidencial de Pueblo Soberano (PPSO), no se ha referido a la investigación que el PANI abrió el video en el que hija de Álvaro Ramos critica a Rorigo Chaves. (La Nación/Cortesía Partido Pueblo Soberano (PPSO)/Cortesía Partido Pueblo Soberano (PPSO))

Si bien distintos candidatos presidenciales se pronunciaron sobre el caso, con fuertes condenas a la actuación del PANI, Fernández no se ha referido públicamente al tema, lo que fue señalado por el PLN como una omisión grave en un contexto que —según la agrupación— compromete la integridad del proceso electoral.

Los verdiblancos afirmaron que el “silencio” de Laura Fernández es “inaceptable”. Alegaron que “en momentos críticos, callar es ser cómplice. Contrario a ello, agradecemos las muestras de solidaridad que han tenido otros aspirantes con nuestro candidato. Esa es la diferencia entre los demócratas y quienes no lo son”, de acuerdo con un comunicado de prensa, difundido este domingo.

Advierten sobre riesgos

El PLN sostuvo que la campaña hacia las elecciones de 2026 está “marcada por el odio, la persecución política y el uso indebido del poder desde el oficialismo”, y alertó sobre un presunto “patrón de intimidación” mediante el uso de instituciones públicas con fines electorales.

Los liberacionistas también previnieron, a su juicio, sobre el “riesgo de una escalada de desinformación, presiones contra la prensa y violencia política”, así como de persecución y amenazas contra algunos de sus diputados y diputadas, además de ataques sistemáticos contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la institucionalidad democrática.

En el video que inició el proceso a lo interno del PANI, la hija de Ramos menciona: “Quiero decir que Costa Rica está en peligro, Costa Rica está en el pico de la montaña a caer. Costa Rica es un país, ahora, que está entre el bien y mal, con un presidente que es un dictador".

El Patronato alegó que el proceso busca determinar si existió una eventual vulneración de derechos de la persona menor de edad.

Por su parte, el presidente Chaves confirmó el miércoles 17 de diciembre que la presidenta del PANI, Kennly Garza Sánchez, le informó sobre las denuncias recibidas tras la difusión en redes sociales del audiovisual, grabado por uno de los asistentes al evento partidario, pero que no se difundió como un material oficial de la campaña liberacionista.

Chaves afirmó que Garza lo contactó tras recibir las denuncias que derivaron en la apertura de una investigación preliminar, e indicó que, de no haber recibido esa llamada, se habría molestado. “Yo vi cuando doña Kennly me llamó, que es un tema políticamente sensible. Si no me hubiera llamado, yo me molesto”, destacó durante conferencia de prensa desde la Casa Presidencial.

Otros candidatos se pronunciaron

Cinco candidatos presidenciales también acusaron al Patronato de instrumentalizar la institucionalidad con fines político-electorales tras la apertura de la investigación.

Se trata de Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional (PEN); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); y Walter Hernández, de Justicia Social Costarricense.

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, también criticó con dureza la actuación PANI.