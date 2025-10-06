Política

Pilar Cisneros dice que negocia con canales para resucitar conferencias de Rodrigo Chaves

Vocera del gobierno afirma que compró un trípode y alista su teleprompter para volver a transmitir conferencias de Zapote

Por Aarón Sequeira

La jefa chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, anunció este lunes que están negociando con algunos canales de televisión para resucitar las conferencias de prensa de Rodrigo Chaves, pese a la veda electoral que impide realizar propaganda del gobierno durante la campaña.








Conferencias de prensaRodrigo ChavesÚltima conferencia de Rodrigo ChavesPilar CisnerosElecciones 2026
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

