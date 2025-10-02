MEP utiliza sus redes sociales para proselitismo político, denuncian 4 sindicatos de educadores

El Ministerio de Educación Pública (MEP) publicó en sus redes sociales esta imagen en crítica a la veda electoral sobre el sector público.

Los sindicatos de educación (ANDE, APSE, SEC y Sitracome) emitieron un comunicado donde manifiestan su rechazo al uso de las redes sociales del Ministerio de Educación Pública (MEP) “para actos de proselitismo, en el marco de la campaña electoral”.

Señalaron con dureza al gobierno: “Consideramos inadmisible que se destinen esfuerzos institucionales a fines proselitistas en lugar de encauzarlos hacia soluciones reales y urgentes para la educación pública."

Hoy, a medianoche, las redes sociales de las instituciones públicas, incluso de Fuerza Pública, cambiaron sus logos a una imagen de la veda electoral en línea con la narrativa del gobierno de Rodrigo Chaves, quién la ha calificado “mordaza”.

En horas de la mañana, tras una ola de críticas, las instituciones borraron sus posteos.

LEA MÁS: Instituciones del Gobierno empiezan a borrar la campaña ‘Cayó la mordaza’, tras cientos de críticas en redes sociales

Según esas organizaciones sindicales, el MEP debería concentrar sus esfuerzos en mejorar la inversión, fortalecer los procesos de aprendizaje y dignificar la labor docente y del personal educativo, además de atender otras problemáticas pendientes.

Exigieron a las autoridades competentes detener ese tipo de prácticas con fines proselitistas, en los canales oficiales de comunicación del MEP.