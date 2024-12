Paciente murió por falta de especialistas en hospital de Puntarenas, denuncia diputado

El diputado frenteamplista Ariel Robles Barrantes denunció que un paciente falleció el domingo pasado a causa de la falta de médicos especialistas en el Hospital Monseñor Sanabria, de Puntarenas. Según relató, el asegurado tuvo que ser trasladado al Hospital México, en San José, pero falleció en el trayecto.

“Esto no es jugando, no es sarcasmo, no es en broma, no es para vacilones. La crisis de especialistas de la Caja es muy seria y se nos está muriendo gente”, aseveró Robles este miércoles durante una intervención en el plenario legislativo.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) declaró emergencia institucional este martes 3 de diciembre, por un periodo de seis meses, debido a la renuncia masiva de médicos especialistas, la cual se agudizará a partir del 15 de diciembre y se podría extender hasta el mes de marzo.

Según documentos proyectados por Robles, el hombre de 33 años ingresó al hospital en Puntarenas en estado de shock hemorrágico, con fracturas y múltiples lesiones ocasionadas por un accidente. No obstante, fue remitido a San José por la falta de médicos especialistas en Anestesia, Cirugía Cardiovascular, Ortopedia y Radiología.

“Por parte del personal médico que realiza el traslado, se nos comunica que el paciente se encontraba estable. Refiere que durante la ruta, después de la altura de Multiplaza Escazú, el paciente entra en paro cardiaco.

“Se le dan varios ciclos de RCP (reanimación cardiopulmonar) y sale del paro. Posteriormente, previo a entrar a Circunvalación, el paciente nuevamente entra en paro cardiaco. El médico de traslado indica que comienza con masaje cardiaco y reanimación durante todo el trayecto hasta encontrarse en sala de shock”, detalla el informe presentado por el diputado.

El documento concluye que, a pesar de los esfuerzos realizados, el hombre fue declarado fallecido antes de ingresar al Hospital México. La Nación consultó a la CCSS para confirmar el deceso, la carencia de especialistas y obtener una posición oficial de los centros médicos sobre lo ocurrido, pero no se recibió respuesta al cierre de esta edición.

“Nos están destinando a la muerte si no hay especialistas. Si no hay especialistas, es una sentencia de muerte", advirtió Robles.

Decenas de doctores han solicitado el cese de nombramiento en la CCSS con la pretensión de ser recontratados un mes después con el salario global definitivo, mayor al que reciben actualmente. El Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), advierte de que pueden salir hasta 600 profesionales de la institución a partir de diciembre.

LEA MÁS: Renuncia de especialistas: esta es la situación en 11 hospitales y dos áreas de salud

Hasta ahora, se han confirmado 84 renuncias que afectan principalmente a la red liderada por el Hospital México, que según proyecciones del Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED) será la más impactada.

En dicho centro médico se han registrado 19 salidas: siete anestesiólogos, cuatro cirujanos generales, cuatro ginecoobstetras, dos otorrinolaringólogos, un radiólogo y un especialista en vascular periférico. Esta institución encabeza una red que incluye, entre otros, los hospitales de Heredia, Alajuela, Puntarenas y Nicoya.

Mientras tanto, en el hospital Monseñor Sanabria solo queda un anestesiólogo en servicio. Además, tras el fallecimiento de un ortopedista, únicamente quedan dos especialistas en esa área. Para diciembre, el centro médico solo tiene cubiertas las guardias de anestesia durante seis días.