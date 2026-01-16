‘No se vale andar repartiendo puestos sin agenda común ni claridad’, fustiga Álvaro Ramos sobre compromisos de Laura Fernández

El candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, fustigó los compromisos de Laura Fernández con un grupo evangélico para darles candidaturas a varias entidades estatales, sin agenda.

El candidato presidencial de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, rechazó este viernes la estrategia de la campaña de Laura Fernández de “andar repartiendo puestos" del eventual próximo gobierno y de otros poderes del Estado, a ciertos sectores, en particular a la comunidad evangélica.

“No se vale el estilo de andar repartiendo puestos sin mayor agenda común ni claridad de qué están haciendo”, declaró el postulante liberacionista, durante una conferencia de prensa este viernes, en San José.

El aspirante a la Presidencia celebró que varias organizaciones cristianas hayan rechazado esos compromisos de Laura Fernández con comunidades específicas, con quienes habría negociado 24 candidaturas a la Asamblea Legislativa y les prometió “apertura” en las escogencias para magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, de la Defensoría de los Habitantes y embajadas.

Ramos enfatizó que él es religioso, católico practicante, y se declaró muy cercano a las comunidades evangélicas. De hecho, señaló que había dado, minutos antes, una entrevista de una hora a un medio de comunicación evangélico.

“Me siento cercano a la religiosidad del país. (...) Tengo una gran afinidad por los evangélicos de este país y considero una gran injusticia lo que hizo este gobierno, de tratar de callar muchísimas radios evangélicas que no les son afines, a través de la subasta”, dijo Ramos.

El candidato del PLN señaló que, en un eventual gobierno suyo, habrá un consenso de todos los sectores, incluyendo los evangélicos que hoy se sienten afines a la continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves que promete Laura Fernández.

“Todos van a tener una silla en nuestra mesa”, agregó.

Noticia en desarrollo