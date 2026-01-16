Política

‘No se vale andar repartiendo puestos sin agenda común ni claridad’, fustiga Álvaro Ramos sobre compromisos de Laura Fernández

Candidato presidencial del PLN afirma que él reunirá a todos los sectores en la mesa, incluso los que hoy presionan por el continuismo

Por Aarón Sequeira
Alvaro Ramos, conferencia de prensa
El candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, fustigó los compromisos de Laura Fernández con un grupo evangélico para darles candidaturas a varias entidades estatales, sin agenda. (Rafael Pacheco /La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

