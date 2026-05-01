Municipalidades eligen las nuevas presidencias y vicepresidencias de sus concejos

Las municipalidades renovaron las presidencias y las vicepresidencias de sus concejos.

Las 84 municipalidades de Costa Rica eligieron este viernes 1.º de mayo a los regidores que estarán a cargo de la dirección de los concejos municipales de cada cantón por los próximos dos años.

Aunque la atención del día se centró en la Asamblea Legislativa, donde el Partido Pueblo Soberano (PPSO) obtuvo un dominio absoluto del Directorio 2026-2027 y rompió con la tradición multipartidista que se mantuvo por 24 años, en los gobiernos locales también se renovaron las direcciones.

Al llegar a la mitad de su periodo, los regidores sesionaron este viernes para designar las presidencias y vicepresidencias de sus respectivos concejos municipales para los últimos dos años de su mandato (2026-2028).

En la Municipalidad de San José, el Concejo eligió al regidor independiente Rafael Ángel González, quien recibió siete de los 11 votos posibles. Mientras, en la vicepresidencia fue designada Katia Solano, del Partido Liberación Nacional (PLN).

En el cantón de Alajuela, el Concejo escogió al regidor del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Jorge Arturo Campos como su presidente. Mercedes Gutiérrez, del PLN, resultó electa como vicepresidenta.

En la Municipalidad de Heredia, la presidencia del Concejo recayó en el regidor del PUSC Marlon Obando y, en la vicepresidencia, fue electa Heydi Hernández, de Liberación. En el gobierno local herediano, Víctor Sánchez asumió como alcalde, en sustitución de Ángela Aguilar, quien pasó a ocupar una curul como diputada.

En el caso del cantón de Cartago, la presidencia del Concejo la ocupará Alberto Acevedo. Por su parte, la vicepresidencia la ostentará la regidora Grettel Quesada.

En Limón, los regidores electos fueron Juan Pablo Poveda, del PLN, como presidente, y Katherine Calvo, del Partido Unidos Podemos, fue designada como vicepresidenta.

En la Municipalidad de Puntarenas, los regidores designaron a Kerlyn Molina, del PUSC, como presidenta del Concejo y a Gerardo Zúñiga, independiente, en la vicepresidencia del órgano.

En el cantón de Liberia, María Lourdes Ocampo, de Liberación Nacional, fue electa como presidenta del Concejo Municipal. En tanto, como vicepresidente fue designado Rigoberto Viales.

La elección de los directorios municipales tuvo la particularidad de que, por primera vez, los votos se realizaron de forma pública, luego de la aprobación, el año pasado, de una reforma al artículo 29 del Código Municipal.