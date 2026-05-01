Política

Municipalidades eligen las nuevas presidencias y vicepresidencias de sus concejos

Las designaciones se realizaron este viernes 1.º de mayo en los gobiernos locales del país

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Por Luis Enrique Brenes
23/10/2024 Municipalidad de San José, fachada. Foto: Rafael Pacheco Granados
Las municipalidades renovaron las presidencias y las vicepresidencias de sus concejos. (Rafael Pacheco Granados)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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