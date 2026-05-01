Este diputado presentó el primer proyecto de ley de la Asamblea Legislativa entrante

El diputado alajuelense Éder Hernández Ulloa, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó este viernes 1.° de mayo el primer proyecto de ley de la Asamblea Legislativa 2026-2030. Se trata de una iniciativa para amortiguar los aumentos en los precios de los combustibles como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

En general, la propuesta de Hernández busca atenuar los efectos negativos del precio internacional de los hidrocarburos cuando ocurran conflictos bélicos o catástrofes internacionales.

Eder Hernández

¿Qué plantea el proyecto?

Medida no aplicará solo para un caso concreto, sino que permanecerá en el ordenamiento jurídico, como un mecanismo de protección a los consumidores. Ante una eventual alza de combustible por crisis internacional, el gobierno suspenderá la actualización del impuesto al combustible. Este gravamen representa una parte importante del monto total que pagan los consumidores en las gasolineras. En tiempos de crisis, el impuesto a los combustibles se reducirá en un 50%. Esto busca mitigar los efectos cuando los precios internacionales afecten a los consumidores y la competitividad de los productores.

Según declaró Hernández, presenta este proyecto debido a que, según se prevé, en pocos días los costarricenses verán afectados sus bolsillos producto de inminentes alzas en el precio de combustibles.

Este jueves 30 de abril, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó un fuerte aumento de combustibles producto de la guerra en Medio Oriente. Ese aumento podría ser el primero de muchos que se aproximan, y que podrían provocar un efecto dominó en la economía del país.

“Es preocupante que no exista en la legislación costarricense un mecanismo de protección al consumidor, que permita bajar la tasa del impuesto a los combustibles, cuando los precios del producto muestren una desviación significativa a causa de un conflicto bélico. Por eso he presentado esta iniciativa” indicó el diputado alajuelense.