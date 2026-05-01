Política

Este diputado presentó el primer proyecto de ley de la Asamblea Legislativa entrante

Iniciativa proponer reformas para amortiguar aumentos en los precios de los combustibles producto de la guerra en Oriente Medio

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Por Roger Bolaños Vargas

El diputado alajuelense Éder Hernández Ulloa, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó este viernes 1.° de mayo el primer proyecto de ley de la Asamblea Legislativa 2026-2030. Se trata de una iniciativa para amortiguar los aumentos en los precios de los combustibles como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.








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Eder HernándezPLNProyecto de ley
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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