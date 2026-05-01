Sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales marchan este 1.º de mayo por el centro de San José, en demanda de mejores condiciones laborales y en defensa de la educación pública.

Sindicatos, federaciones estudiantiles y organizaciones de la sociedad civil se movilizan este 1.º de mayo en el centro de San José, en el marco del Día Internacional de las Personas Trabajadoras, para exigir mejoras en condiciones laborales y defender la educación.

La marcha inició en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana y se dirigió hacia la Plaza de la Libertad, frente a la Asamblea Legislativa, donde se prevé la concentración final con actividades y pronunciamientos de distintos sectores.

Entre los participantes destacan organizaciones sindicales, colectivos sociales y agrupaciones estudiantiles, como la FEITEC, FEUNA y FEUCR, que salieron a las calles con consignas relacionadas con el fortalecimiento del Estado social de derecho y la defensa de derechos laborales.

Desfile del 1ro de mayo 2026

Dentro de sus principales demandas, los manifestantes exigen el cumplimiento del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública y su exclusión de la regla fiscal, así como pensiones dignas, salarios justos y la reactivación de espacios de negociación salarial.

También reivindican el papel del sindicalismo como mecanismo de organización y defensa de derechos, además de promover mensajes vinculados a la paz social y la solidaridad entre los pueblos.

La jornada se desarrolla en paralelo a la sesión solemne de la Asamblea Legislativa, donde los diputados eligen al nuevo Directorio legislativo para el periodo 2026-2027.

Marcha del 1.º de mayo 2026 reúne a sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales en San José: estas son sus demandas (Alonso Tenorio /La Nación)

Marcha del 1.º de mayo 2026 reúne a sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales en San José: estas son sus demandas (Alonso Tenorio /La Nación)

Marcha del 1.º de mayo 2026 reúne a sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales en San José: estas son sus demandas (Alonso Tenorio /La Nación)

Marcha del 1.º de mayo 2026 reúne a sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales en San José: estas son sus demandas (Alonso Tenorio /La Nación)

Marcha del 1.º de mayo 2026 reúne a sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales en San José: estas son sus demandas (Alonso Tenorio /La Nación)

Marcha del 1.º de mayo 2026 reúne a sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales en San José: estas son sus demandas (Alonso Tenorio /La Nación)

Marcha del 1.º de mayo 2026 reúne a sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales en San José: estas son sus demandas (Alonso Tenorio /La Nación)

Marcha del 1.º de mayo 2026 reúne a sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales en San José: estas son sus demandas (Alonso Tenorio /La Nación)

Marcha del 1.º de mayo 2026 reúne a sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales en San José: estas son sus demandas (Alonso Tenorio /La Nación)

Por su parte, los jubilados del Magisterio Nacional se sumaron este 1.º de mayo a la marcha para defender sus pensiones y exigir cambios en la gestión de los recursos públicos.

La Asociación de Jubilados en Acción (AJA) cuestionó el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley N.° 24.353, que buscaba descongelar pensiones menores a ¢2 millones, y solicitó a la Asamblea Legislativa avanzar con su resello.

Según la organización, la decisión representa un retroceso en la protección de los derechos de quienes cotizaron durante años bajo el Régimen Transitorio de Reparto.