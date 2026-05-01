Política

Marcha del 1.º de mayo 2026 reúne a sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales en San José: estas son sus demandas

Movilización inició en la Catedral Metropolitana hacia la Asamblea Legislativa con demandas por educación, pensiones, salarios y defensa de lo público

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Por Cristian Mora
Marcha 1 de mayo 2026
Sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales marchan este 1.º de mayo por el centro de San José, en demanda de mejores condiciones laborales y en defensa de la educación pública. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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