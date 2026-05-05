Marco Acuña seguirá al frente del ICE en gobierno de Laura Fernández: estos son los retos que identifica

Marco Acuña se mantendrá al frente del ICE durante el próximo Gobierno, con el reto de ejecutar el despliegue de la red 5G, impulsar inversiones en electricidad y mantener el control de tarifas.

Marco Acuña, actual jerarca del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), continuará en el puesto durante el nuevo Gobierno, según anunció este martes 5 de mayo la presidenta electa, Laura Fernández.

Al respecto, el jerarca indicó que, entre los retos que tendrá la institución en los próximos cuatro años, estará la modernización del sector eléctrico para las empresas eléctricas, “con el fin de que Costa Rica sea más competitiva”.

“Yo creo que la implementación de una ley es importante no solo para el ICE, sino para el país, así que ese es un gran reto”, indicó.

Laura Fernández, presidenta electa, presenta a los miembros de su gabinete en el Teatro Melico Salazar este martes 5 de mayo de 2026. En la imagen, cuando saluda a Marco Acuña, presidente del ICE. Foto José Cordero (José Cordero/Jcordero)

Además, señaló que otro de los desafíos será el despliegue exitoso de la red de quinta generación (5G) y de todo el ecosistema de telecomunicaciones, “para atraer inversiones en tecnología y empresas que generen mucho valor agregado”.

El pasado 29 de abril, la institución anunció que la Junta de Adquisiciones del ICE adjudicó la implementación de su 5G a la empresa sueca Ericsson, que asumirá el desarrollo de esta tecnología que la marca Kölbi comercializará de forma masiva en el país.

Según el ICE, el costo final de la adjudicación se situó $100 millones por debajo del presupuesto planeado originalmente, el cual estimó en $250 millones.

Por su parte, la compañía Coasin-Nokia recibió la adjudicación para proveer los equipos y servicios de conectividad de las radiobases institucionales. El Instituto proyectó que este despliegue tecnológico se implementará de manera total en los próximos 12 meses.

El ICE resaltó que este proceso acata lo dispuesto en el decreto ejecutivo de 2023 respecto al Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia.

La adjudicación se ha visto influenciada por tensiones geopolíticas entre China y Costa Rica. El gobierno de Rodrigo Chaves se ha mostrado afín a la administración de Donald Trump.

Uno de los episodios más polémicos fue el decreto del Ejecutivo que condicionó la participación en el despliegue de redes 5G a empresas de países firmantes del Convenio de Budapest, lo que excluyó a China.

Prioridades

Acuña indicó que, entre sus prioridades, estará la implementación del plan de inversiones tanto en electricidad como en telecomunicaciones, así como la ejecución de los proyectos ya iniciados en ambas áreas.

También mencionó la construcción e inversión en proyectos eléctricos y el mantenimiento del control de las tarifas en beneficio de los consumidores y las empresas.