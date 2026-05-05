Política

Marco Acuña seguirá al frente del ICE en gobierno de Laura Fernández: estos son los retos que identifica

Designación fue informada este martes, durante la presentación del gabinete de la presidenta electa

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Por Cristian Mora
22/08/2025, San José, Estadio Nacional, presentación de la Red 5g de Kolbi, directivos y el presidente de Grupo ICE Marco Acuña, hacen la presentación de la esperada Red celular.
Marco Acuña se mantendrá al frente del ICE durante el próximo Gobierno, con el reto de ejecutar el despliegue de la red 5G, impulsar inversiones en electricidad y mantener el control de tarifas. (Jose Cordero/José Cordero)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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