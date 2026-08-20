Política

La figura de José Miguel Villalobos pone a prueba la disciplina de Pueblo Soberano

Dos votaciones recientes evidenciaron su autonomía, pero los expertos descartan por ahora una ruptura y señalan que el reto será gestionar sus diferencias dentro de la bancada

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Por Lucía Astorga
Diputados plenario legislativo
El diputado José Miguel Villalobos, del oficialista PPSO, suma dos votaciones en las que se ha separado de la línea de fracción. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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