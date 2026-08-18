‘Doña Laura dijo que los diputados deben dedicarse a tiempo completo’: José Miguel Villalobos se aparta de fracción de PPSO en proyecto del FA sobre trabajos privados de diputados

El diputado José Miguel Villalobos, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), nuevamente se apartó de la fracción oficialista y votó a favor, junto con los cuatro partidos de la oposición, a favor de la dispensa de trámites del proyecto del Frente Amplio (FA) para prohibir a los diputados el ejercicio liberal de sus profesiones.

Al explicar su voto, el legislador alajuelense aseguró que se lo pidió directamente la presidenta de la República, Laura Fernández, la semana pasada. En cambio, los demás oficialistas desoyeron la petición de la mandataria.

“Doña Laura dijo que los diputados deben dedicarse, a tiempo completo, incluyendo sábados y domingos. Yo la escuché, yo voto porque esa fue una solicitud directa de la presidenta de la República”, comentó Villalobos.

Pese a tener el voto del abogado penalista, no fueron suficientes los votos de la oposición para aprobar la dispensa de los trámites del proyecto de ley 24.282, que prohíbe a congresistas el ejercicio remunerado de sus respectivas profesiones y otras actividades.

A diferencia de Villalobos, el jefe del PPSO, Nogui Acosta, defendió el voto negativo de la fracción oficialista, pues alegó que la iniciativa ya está en el orden del día del plenario y debe avanzar en el trámite ordinario, sin acelerarlo.

Primero, el oficialista alegó que los congresistas no reciben salario, sino dietas por asistir a las sesiones, por lo que se tendría que reformar la Constitución Política. Además, dijo que los oficialistas están de acuerdo en aplicar lo mismo que se les impone al jerarca de la Contraloría General de la República y a los magistrados del Poder Judicial, que es la prohibición.

“Hemos votado en contra porque si queremos hacer las cosas, las hacemos bien, no a medias ni le pongamos nombres y apellidos a las reformas. Además, el proyecto ya está en el orden del día, en trámite de mociones de fondo, y queremos que la discusión no se dé en el plenario, en el primer lugar del orden del día. La discusión tiene mucho trasfondo”, adujo Acosta.

El jefe del PPSO adujo que, en todo caso, habría que cambiar el mecanismo de remuneración para imponer la prohibición. Agregó que los diputados están en el plenario no por necesidad, sino para servir al país.

El alajuelense negó que sus decisiones lo aparten de la fracción, donde se dice absolutamente cercano al PPSO, “contento, feliz e integrado en la bancada”.

Villalobos suspenderá su ejercicio como penalista

Dentro de la polémica por la ruptura dentro del PPSO y la prohibición a ejercer sus profesiones liberales, José Miguel Villalobos anunció en el plenario que, a partir de la próxima semana, se suspenderá voluntariamente del Colegio de Abogados, para no ejercer su profesión.

De hecho, más temprano este martes, Villalobos renunció a ejecer la defensa de la exministra de Salud Joselyn Chacón, en un juicio por presuntos delitos de injurias y difamación, a raíz de una querella presentada por el exdiputado liberacionista Francisco Nicolás.

“El oficialista retó a los demás diputados a ser congruentes todos, que aquellos que dan clases dejen de hacerlo. Ni juntas directivas ni ninguna actividad fuera de ser diputado. Es muy fácil atacarme, pero yo sí soy congruente”, alegó el congresista.

Villalobos dijo que quiere ver a todos los diputados de oposición retirándose de sus colegios profesionales, abandonando sus empresas y dejando de dar clases, para ver si son congruentes y no solo votar a favor de las mociones.

En declaraciones a La Nación, el diputado alajuelense recordó que en tres meses es muy difícil salirse de todos los casos penales que tenía, pero enfatizó que no ha tomando ningún caso nuevo.

“Ante la presión que hay en este tema, decidí suspenderme voluntariamente del Colegio de Abogados. Ya estoy haciendo la gestión”, comentó.