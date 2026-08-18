Política

‘Doña Laura dijo que los diputados deben dedicarse a tiempo completo’: José Miguel Villalobos se aparta de fracción de PPSO en proyecto del FA sobre trabajos privados de diputados

Moción del FA para dispensar de trámites reforma legal solamente tuvo votos de la oposición y de José Miguel Villalobos

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Por Aarón Sequeira y Lucía Astorga
José Miguel Villalobos, diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).
José Miguel Villalobos, diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO). (Asamblea Legislativa /La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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