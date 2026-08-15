Política

José Miguel Villalobos coincide con Laura Fernández en prohibir labores privadas a diputados, pero pide ampliar las restricciones por ‘coherencia’

El legislador oficialista y agobado penalista, considera que una prohibición limitada al ejercicio de profesiones liberales dejaría abiertas otras formas de generar ingresos mientras se ocupa una curul

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Por Lucía Astorga
José Miguel Villalobos, diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).
El diputado José Miguel Villalobos, del oficialista PPSO, ha enfrentado críticas por seguir ejerciendo sus labores como abogado penalista, mientras ostenta el cargo de diputado. (Asamblea Legislativa /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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