Política

Laura Fernández respalda prohibir trabajos privados a diputados tras polémica con oficialista José Miguel Villalobos

La polémica surgió luego de que el diputado oficialista José Miguel Villalobos asistiera como abogado defensor de un imputado en un caso por presunto narcotráfico mientras Fernández presentaba proyectos de seguridad

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Por Sebastián Sánchez y Cristian Mora
Laura Fernández se opone a que los diputados puedan ejercer liberalmente la profesión, como el caso del oficialista José Miguel Villalobos.
Laura Fernández se opone a que los diputados puedan ejercer liberalmente la profesión, como el caso del oficialista José Miguel Villalobos. (La Nación/La Nación)







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Asamblea LegislativaJosé Miguel VillalobosLaura Fernándezejercicio liberal de la profesión por diputados
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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