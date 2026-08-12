Laura Fernández respalda prohibir trabajos privados a diputados tras polémica con oficialista José Miguel Villalobos

Laura Fernández se opone a que los diputados puedan ejercer liberalmente la profesión, como el caso del oficialista José Miguel Villalobos.

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, afirmó que está en desacuerdo con que los diputados ejerzan labores privadas durante su periodo constitucional y por eso avala un proyecto del Frente Amplio (FA) para prohibirlo.

Así lo afirmó luego de que el 27 de julio, mientras ella presentaba proyectos de seguridad ciudadana en la Asamblea Legislativa, el diputado del Partido Pueblo Soberano (PPS), José Miguel Villalobos, asistió a una audiencia judicial del Caso Pana como abogado defensor de uno de los presuntos cabecillas, de apellidos Sánchez González, en los Tribunales de San José. El caso se relaciona con supuesto narcotráfico desde Costa Rica hacia Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa semanal de este miércoles, Fernández dijo: “Yo siempre he sido muy clara en que las personas deben entregarse a tiempo completo al servicio público. Usted no me ve a mí vendiendo servicios sábados o domingos, después de que salgo de Casa Presidencial.

“Como presidenta de la República estoy en contra de que personas que estén al servicio de Costa Rica tengan otros trabajos en paralelo”.

Laura Fernández no está de acuerdo con que diputados trabajen en lo privado

Al ser consultada directamente si apoyaba una iniciativa legislativa que fue presentada por el FA en 2024 en esa línea, dijo: “Sí, desde el gobierno se apoyaría un proyecto como ese”.

Se trata del expediente 24.282 que fue impulsado por el exdiputado frenteamplista Jonathan Acuña. Ese proyecto busca modificar la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública para agregar al artículo 14 el siguiente texto: “Los diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa no podrán ejercer profesiones liberales de forma remunerada”.

Polémica con Villalobos

A la salida de la audiencia de este 27 de julio, el diputado y abogado Villalobos se negó a contestar preguntas. Al ser consultado sobre cuál es su prioridad, puesto que en ese momento el gobierno estaba presentando los proyectos de seguridad, respondió que su prioridad era “comer”.

El defendido por Villalobos se relaciona a un grupo que presuntamente se dedicó a trasegar cargamentos de cocaína por vías marítimas y terrestres desde el sur de Costa Rica hacia Estados Unidos y que, luego, habría legitimado las ganancias mediante diversos negocios, principalmente en Pérez Zeledón, Buenos Aires y Puerto Jiménez, amasando bienes valorados en ¢1.000 millones.

Los diputados no cumplen horario y no están obligados a pedir permiso, salvo cuando hay sesiones de órganos legislativos, y pueden ejercer liberalmente su profesión.