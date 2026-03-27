¿José Miguel Villalobos seguirá como abogado del presidente Rodrigo Chaves? Esto dijo el diputado electo

José Miguel Villalobos ha sido el defensor de Rodrigo Chaves para varias causas judiciales, incluso las que han ido a discusión de desafuero a la Asamblea Legislativa.

El diputado electo José Miguel Villalobos es el abogado del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y lo ha representado en varios casos, incluso en aquellos que llegaron a discusión en la Asamblea Legislativa, para que esta decidiera si le quitaba la inmunidad al mandatario o no.

Además, Villalobos ha ejercido como defensor de varios imputados en el Caso Fénix, por lavado de dinero, así como lo fue de ocho acusados en el juicio por presunta corrupción en la construcción de la trocha fronteriza, causa a la que finalmente no se presentó, por lo que un juez declaró abandono y asignó un defensor público.

Ahora que Villalobos va a ser un congresista más del Partido Pueblo Soberano (PPSO), debe tomar una decisión sobre el ejercicio liberal de su profesión de abogado, no porque haya algún impedimento para que la ejerza, sino porque la función de legislador requiere mucho tiempo para presentarse a los diferentes órganos parlamentarios, incluyendo comisiones dictaminadoras y el plenario, así como la fracción política.

Frente a ese panorama, Villalobos respondió que seguirá ejerciendo como el abogado del mandatario en todos los casos en los que lo representa, particularmente aquellos en los que ha sido acusado por presunta corrupción, y que ya están en discusión de la Sala Tercera.

Eso sí, el futuro congresista alegó que, si eventualmente la Asamblea debe discutir un levantamiento de inmunidad del presidente, como ya sucedió dos veces el año pasado, entonces se vería obligado a inhibirse de votar en los órganos legislativos donde se tenga que discutir el caso.

No obstante, Villalobos puntualizó que se ha planteado la posibilidad de que Rodrigo Chaves pueda mantener el fuero de improcedibilidad, si es designado ministro dentro del gabinete de Laura Fernández.

“En caso de que no fuera ministro y deba atender el caso, sí continuaría y posiblemente sea de los casos en que pida una autorización. Podría ser que, incluso teniendo fuero, la Corte, el TSE o el órgano que sea, avance un proceso y tenga que representarlo. Desde luego, en esos casos no podría votar”, dijo Villalobos.

Villalobos promete evitar casos que generen conflicto de intereses

Adicionalmente, el diputado prometió evitar la representación o la asesoría en casos que puedan generar un conflicto de intereses con el ejercicio de la diputación, por ejemplo en casos de proyectos de ley no muy genéricos, sino algo que sea muy específico.

“En ese caso, habría que inhibirse o abstenerse de participar”, dijo.

En relación con el resto de su clientela y los casos que lleva adelante, Villalobos señaló que el ejercicio como litigante tiene generalmente dos momentos: la preparación de la estrategia logística de un caso y la participación en audiencias en tribunales.

“En mi caso, yo sí deseo continuar con el primer tema, en el logístico y estratégico, y salvo excepciones muy calificadas, que no se me ocurre ninguna, ir a una audiencia y, si choca con el plenario, pedir un permiso sin goce de la dieta, pero solo en casos muy excepcionales”, dijo.

La legislación actual no impide a los diputados ejercer sus profesiones de forma liberal, aunque ha habido intentos de hacerlo, a través de proyectos de ley impulsados primero por el Frente Amplio (FA), y más recientemente, por Pilar Cisneros, jefa del partido de gobierno y los frenteamplistas.

Sin embargo, la iniciativa no ha tenido buen ambiente entre los congresistas.