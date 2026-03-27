Política

¿José Miguel Villalobos seguirá como abogado del presidente Rodrigo Chaves? Esto dijo el diputado electo

Congresistas no tienen prohibición para ejercer liberalmente sus profesiones, por lo que Villalobos ya decidió qué hará

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Por Aarón Sequeira y Lucía Astorga
Rodrigo Chaves en audiencia sobre levantamiento de inmunidad
José Miguel Villalobos ha sido el defensor de Rodrigo Chaves para varias causas judiciales, incluso las que han ido a discusión de desafuero a la Asamblea Legislativa. (Rafael Pacheco/La Nación)







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José Miguel VillalobosCaso BCIE-CariñitosRodrigo ChavesLevantamiento de inmunidadBeligerancia política
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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