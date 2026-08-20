Política

Diputado José Miguel Villalobos suspende su afiliación al Colegio de Abogados y anuncia que ya no representará a Rodrigo Chaves

Diputado de Pueblo Soberano anunció que dejará de ejercer como abogado para dedicarse a tiempo completo a su labor legislativa; aseguró que permanecerá en el Congreso y en la fracción oficialista.

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Por Lucía Astorga y Cristian Mora
22/08/2025 El presidente de la República, Rodrigo Chaves, comparece hoy en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República, ante la comisión legislativa especial encargada de determinar si procede abrirle una causa penal en su contra. y ministro de Cultura Jorge Rodríguez. Foto John Durán
José Miguel Villalobos anunció que dejará de ejercer como abogado y que ya no podrá representar judicialmente al expresidente Rodrigo Chaves. (JOHN DURAN/John Durán)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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