Diputado José Miguel Villalobos suspende su afiliación al Colegio de Abogados y anuncia que ya no representará a Rodrigo Chaves

José Miguel Villalobos anunció que dejará de ejercer como abogado y que ya no podrá representar judicialmente al expresidente Rodrigo Chaves.

El diputado José Miguel Villalobos, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), anunció este jueves 20 de agosto que suspendía su afiliación al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, decisión que implica que dejará de ejercer la profesión y ya no representará judicialmente al expresidente Rodrigo Chaves.

Villalobos hizo el anuncio durante una conferencia en el lobby de la Asamblea Legislativa en la que aseguró que tomó la decisión para dedicarse a tiempo completo a sus funciones como legislador.

“No ejerceré más la profesión de abogado. Porque aunque la Constitución me lo permita y aunque me siento orgulloso de ser abogado, lo más importante es una congruencia frente a lo que este pueblo quiere”, manifestó.

El legislador afirmó que los costarricenses esperan que los diputados se dediquen exclusivamente a sus responsabilidades en el Congreso y sostuvo que decidió actuar en concordancia con esa posición.

“Este pueblo quiere que nos dediquemos a tiempo completo a ser diputados. Y como yo no me voy a quedar en las palabras, voy a actuar de conformidad”, expresó.

José Miguel Villalobos anunció que dejará de ejercer como abogado para dedicarse a sus labores legislativas. El anuncio lo hizo durante una conferencia en el lobby de la Asamblea Legislativa en la que aseguró que tomó la decisión para dedicarse a tiempo completo a sus funciones como legislador. (Lucía Astorga/La Nación)

Ya habló con Rodrigo Chaves

La decisión tiene una consecuencia directa sobre su relación profesional con Rodrigo Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, a quien Villalobos ha representado como abogado en distintas causas y en dos solicitudes de levantamiento de inmunidad cuando ocupó la silla presidencial.

El diputado confirmó que ya conversó con el jerarca para comunicarle que no podrá continuar ejerciendo su representación judicial. “Ya le hablé a Rodrigo que no lo podré representar judicialmente”, afirmó Villalobos.

El diputado José Miguel Villalobos relató lo que conversó con el expresidente y ministro Rodrigo Chaves, sobre su defensa en los casos judiciales que siguen abiertos y que ya no serán llevados por el abogado penalista.

Sin embargo, aseguró que continuará defendiendo a Chaves desde su condición de diputado ante eventuales gestiones que lleguen a conocimiento de la Asamblea Legislativa.

“En el momento que venga una de esas (...) solicitudes de remoción de fuero, aquí tendrá ya a José Miguel Villalobos, no como abogado, sino como diputado, defendiéndolo con todas mis fuerzas y con todas mis energías”, declaró.

Villalobos recalcó que la decisión no significa que abandone su formación en Derecho. “Sigo siendo licenciado en Derecho y sigo siendo abogado y lo seré toda mi vida”, manifestó. También adelantó que deberá conversar con otros clientes a raíz de su decisión de dejar el ejercicio profesional.

Villalobos reivindica su autonomía dentro de Pueblo Soberano

El penalista aseguró que estar en la Asamblea Legislativa y “pensar por sí mismo es difícil” y sostuvo que, precisamente, esa actitud crítica le cerró en el pasado las puertas para ocupar una curul, un sueño que, según dijo, tuvo durante toda su vida y que finalmente se hizo realidad cuando conoció a Chaves.

El legislador afirmó que, antes de ser electo por la provincia de Alajuela, Chaves le pidió que sus actuaciones debían responder a su propia conciencia, aunque con un límite: “solo te pido que esa conciencia quede amarrada por los objetivos del gobierno de la continuidad”, aseguró

Según Villalobos, ese fue es el criterio que ha guiado sus actuaciones desde que llegó al Congreso. Al mismo tiempo, reafirmó que permanecerá como uno de los 31 integrantes de la fracción oficialista. “No, no me voy de la Asamblea Legislativa, no me voy de Pueblo Soberano”, declaró.

Como señal de compromiso con la bancada, anunció la colocación en su curul de la bandera del PPSO, como desde hace meses lo han hecho sus compañeros. El espacio de Villalobos era el único de la fracción en el que el símbolo partidario estaba ausente.

El diputado también rechazó las críticas por continuar ejerciendo como abogado defensor mientras ocupa una curul, particularmente por su participación en casos relacionados con presunto crimen organizado y narcotráfico.

Aseguró que pondrá su experiencia y conocimiento jurídico al servicio de los proyectos de ley en materia de seguridad, con el propósito de identificar y cerrar posibles vacíos legales.

“Ya basta de estarme insultando desde la cobardía del anonimato y hacer creer que soy un abogado de delincuentes. Conozco dónde están las lagunas del derecho y voy a trabajar para cerrarle todas esas lagunas a los grupos criminales organizados”, añadió.

Defensa de acusado por narcotráfico puso el foco sobre su actividad profesional

La presión sobre Villalobos se acrecentó desde el pasado 27 de julio, cuando participó como abogado defensor de un hombre de apellidos Sánchez González, acusado de presunto narcotráfico dentro de la causa del Caso Pana. El expediente se relaciona con supuesto narcotráfico desde Costa Rica hacia Estados Unidos.

El legislador realizaba esa diligencia mientras, simultáneamente, la presidenta Laura Fernández se encontraba en la Asamblea Legislativa para presentar un segundo paquete de proyectos de ley en materia de seguridad.

Fernández también manifestó, el pasado 12 de agosto, su oposición a que los diputados ejerzan labores privadas durante su periodo constitucional. “Como presidenta de la República estoy en contra de que personas que estén al servicio de Costa Rica tengan otros trabajos en paralelo”, declaró durante la conferencia de prensa semanal de la Casa Presidencial.

Esas manifestaciones antecedieron a una nueva ruptura de Villalobos con la línea de su fracción. El 18 de agosto, por segunda ocasión en menos de una semana, el diputado votó a favor de una moción impulsada desde la oposición, para dispensar de trámite un proyecto de ley que busca prohibir a los diputados el ejercicio liberal de sus profesiones.

Villalobos sostuvo que su voto era congruente con las declaraciones que días antes había brindado la mandataria sobre esa materia.

“Doña Laura dijo que los diputados deben dedicarse, a tiempo completo, incluyendo sábados y domingos. Yo la escuché, yo voto porque esa fue una solicitud directa de la presidenta de la República”, explicó el abogado en el plenario.

El pasado jueves, Villalobos también respaldó una iniciativa promovida por diputados de oposición para condenar el insulto que lanzó la oficialista Cindy Murillo contra las diputadas Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).