Política

José Miguel Villalobos se aparta de línea oficialista por segunda vez, pero descarta dejar el PPSO

El legislador votó a favor de una iniciativa del Frente Amplio pese a que Nogui Acosta se manifestó en contra; Villalobos dijo que actuó en concordancia con la presidenta Laura Fernández

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Por Lucía Astorga
José Miguel Villalobos, diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).
José Miguel Villalobos, diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), votó por segunda ocasión de forma contraria a la línea de fracción. (Asamblea Legislativa /La Nación)







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José Miguel VillalobosNogui AcostaPPSOLínea de fracción
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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