José Miguel Villalobos se aparta de línea oficialista por segunda vez, pero descarta dejar el PPSO

José Miguel Villalobos, diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), votó por segunda ocasión de forma contraria a la línea de fracción.

El diputado José Miguel Villalobos, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), descartó este martes que vaya a abandonar la bancada luego de apartarse de la línea de sus compañeros, por segunda ocasión en menos de una semana, y votar a favor de una moción impulsada por el Frente Amplio (FA).

Villalobos apoyó una propuesta del FA para dispensar de trámite un proyecto de ley que busca prohibir a los diputados el ejercicio liberal de sus profesiones. El, también abogado penalista, defendió la iniciativa minutos después de que el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, se pronunció en contra de la moción.

No obstante, Villalobos aseguró que la diferencia de criterio no representa una ruptura con el oficialismo. “Yo me siento absolutamente cercano. La fracción no se va a fracturar, yo no me voy a retirar de la fracción”, declaró ante una consulta de La Nación.

El legislador añadió que se siente “absolutamente contento, feliz e integrado” dentro de la bancada oficialista y rechazó que su voto implique un alejamiento de sus compañeros.

“No es que me aparto de una línea de la fracción”, sostuvo.

Según explicó, su decisión es consecuente con las manifestaciones que la presidenta de la República, Laura Fernández, hizo una semana antes, cuando expresó su respaldo a una reforma legal para que los diputados se dediquen exclusivamente a las labores para las que fueron electos.

“Como presidenta de la República estoy en contra de que personas que estén al servicio de Costa Rica tengan otros trabajos en paralelo”, declaró Fernández el pasado 12 de agosto, ante una pregunta de La Nación, durante la conferencia semanal en Casa Presidencial.

Consultada directamente sobre si apoyaba la iniciativa legislativa presentada por el FA en 2024 en esa línea, la mandataria respondió: “Sí, desde el gobierno se apoyaría un proyecto como ese”.

Villalobos dijo que su voto de este martes responde precisamente a esa posición. “Yo actué en consecuencia de lo que dijo la señora presidenta”, afirmó.

El diputado también recordó que durante la campaña electoral se había comprometido a no continuar ejerciendo su profesión mientras ocupara una curul en la Asamblea Legislativa.

Explicó que no tomó nuevos casos después de asumir el cargo, pero que desprenderse en menos de tres meses de los procesos que ya tenía en marcha resultaba difícil. “Evidentemente, en menos de tres meses es muy difícil salirse de todos los casos que uno tiene”, señaló.

Villalobos aseguró que intentó apartarse de esos asuntos y que, ante la presión generada por el debate sobre el ejercicio profesional de los legisladores, decidió suspender voluntariamente su incorporación al Colegio de Abogados.

“No tomé ningún caso nuevo, lo que hice fue tratar de salirme, pero ante la presión que hay por este tema, decidí tomar la decisión de suspenderme voluntariamente del Colegio de Abogados. Estoy haciendo la gestión para que en los próximos días eso quede debidamente claro”, declaró.

Relación con Nogui Acosta

Villalobos señaló que respaldaba la propuesta porque fue una orden de la presidenta Laura Fernández, luego que Nogui Acosta habló en contra de la moción. (Asamblea Legislativa /La Nación)

Pese a que su voto coincidió con el Frente Amplio y se apartó de la posición expresada por Acosta, Villalobos descartó que exista un conflicto con el jefe de la fracción oficialista.

“Con Nogui tengo una relación maravillosa y no creo que vaya a cambiar por esto ni cambió por lo que pasó el jueves pasado. Creo que somos todos personas maduras y cada uno tiene sus criterios”, afirmó.

El episodio de este martes es la segunda ocasión en la que Villalobos se aparta de la mayoría de sus compañeros del PPSO en una votación reciente.

El pasado jueves, también respaldó una iniciativa promovida por diputados de oposición para condenar el insulto que lanzó la oficialista Cindy Murillo contra las diputadas Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

Villalobos y el también oficialista Antonio Barzuna apoyaron el pronunciamiento que rechazó categóricamente la expresión “damas de compañía” utilizada por Murillo para referirse a las dos legisladoras.

La moción de orden se aprobó por un solo voto, debido a que el resto de los diputados oficialistas rechazaron condenar de manera personalizada a Murillo por la expresión. En su lugar, presentaron una moción propia.

Villalobos, sin embargo, sostiene que sus diferencias puntuales de criterio no implican un distanciamiento del oficialismo. “Yo no me voy a retirar de la fracción”, reiteró.