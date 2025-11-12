Política

Joven asegura que campaña de Álvaro Ramos le pidió bajar tono a críticas al genocidio de Israel en Palestina

Mia Fink anunció su decisión de renunciar a la campaña de Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN. Le habrían pedido reunirse con un dirigente del partido con posiciones ‘pro Israel’

Por Aarón Sequeira
Niños palestinos desplazados juegan frente a la mezquita Imam al Shafi'i, dañada y donde se han refugiado sus familias, en el barrio de Zeitoun, en la ciudad de Gaza, este 23 de octubre. Fotografía:
Niños palestinos desplazados juegan frente a la mezquita Imam al Shafi'i, dañada y donde se han refugiado sus familias, en el barrio de Zeitoun, en la ciudad de Gaza, este 23 de octubre. (OMAR AL-QATTAA/AFP)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

