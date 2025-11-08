10 candidatos presidenciales y 10 representantes de partidos firman pacto ético en el TSE antes de las elecciones

Veinte partidos políticos firmaron este jueves, en la sede del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el ‘Pacto Ético Interpartidario Sitio Mata 2026′. En el acto, diez candidatos presidenciales se presentaron para firmar en nombre de sus agrupaciones.

Dos agrupaciones no lo firmaron, pero aseguran que lo harán próximamente.

Este documento contiene un compromiso de 25 principios y “busca promover la participación de la juventud, el espíritu cívico y el compromiso democrático en el ejercicio de la política”.

El acto se realizó en el marco del Día de la Democracia Costarricense, con la presencia de unas 250 personas, entre ellas la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, además de candidaturas presidenciales, magistrados, representantes diplomáticos, organizaciones civiles y jóvenes embajadores de la iniciativa.

El documento —redactado en consenso por jóvenes de distintas agrupaciones políticas durante un taller en la comunidad de Sitio Mata de Turrialba— fue impulsado por la Asociación Cívica Costa Rica Íntegra (CRI), capítulo nacional de Transparencia Internacional.

“El Pacto nos convoca a mirarnos, sin miedo a las diferencias ni a las contradicciones, y ser capaces de expresar con valentía cuál es la campaña electoral que queremos”, dijo Juany Guzmán, presidenta de Costa Rica Íntegra.

“Al ser redactado por militantes jóvenes de tantos partidos, nos muestra no solo la importancia de los partidos para nuestra democracia, sino la trascendencia de las próximas elecciones nacionales”, agregó.

Los 25 compromisos abarcan temas como la defensa de la institucionalidad democrática, la participación juvenil, la lucha contra la desinformación, la discriminación, la corrupción y los discursos de odio, así como la promoción del respeto mutuo y la transparencia.

Partidos firmantes

Estos fueron los partidos firmantes y la persona representante:

Coalición Agenda Ciudadana (Claudia Dobles Camargo, candidata presidencial – Por Partido Acción Ciudadana y Partido Agenda Democrática Nacional)

(Claudia Dobles Camargo, candidata presidencial – Por Partido Acción Ciudadana y Partido Agenda Democrática Nacional) Partido Compatriotas (Bernardo Valerio Badilla, presidente del partido)

(Bernardo Valerio Badilla, presidente del partido) Partido Aquí Costa Rica Manda (Ronny Castillo González, candidato presidencial)

(Ronny Castillo González, candidato presidencial) Partido Centro Democrático y Social (Ana Virginia Calzada Miranda, candidata presidencial)

(Ana Virginia Calzada Miranda, candidata presidencial) Partido Frente Amplio (Ariel Robles Barrantes, candidato presidencial)

(Ariel Robles Barrantes, candidato presidencial) Partido Justicia Social Costarricense (Eduardo Rojas Murillo, candidato a la Segunda Vicepresidencia)

(Eduardo Rojas Murillo, candidato a la Segunda Vicepresidencia) Partido Alianza Costa Rica Primero (Douglas Caamaño Quirós, candidato presidencial)

(Douglas Caamaño Quirós, candidato presidencial) Partido Avanza (Marcela Ortiz Bonilla, candidata a la Segunda Vicepresidencia)

(Marcela Ortiz Bonilla, candidata a la Segunda Vicepresidencia) Partido Esperanza Nacional (Claudio Alpízar Otoya, candidato presidencial)

(Claudio Alpízar Otoya, candidato presidencial) Partido Integración Nacional (Jorge Mario Borbón Rojas, candidato a la Primera Vicepresidencia)

(Jorge Mario Borbón Rojas, candidato a la Primera Vicepresidencia) Partido Liberación Nacional (Álvaro Ramos Chaves, candidato presidencial)

(Álvaro Ramos Chaves, candidato presidencial) Partido Liberal Progresista (Catalina Philips Campos, presidenta del partido)

(Catalina Philips Campos, presidenta del partido) Partido Nuestro Pueblo (José Alejandro Fernández Morales, presidente del partido)

(José Alejandro Fernández Morales, presidente del partido) Partido Pueblo Soberano (Douglas Soto Campos, candidato a la Primera Vicepresidencia)

(Douglas Soto Campos, candidato a la Primera Vicepresidencia) Partido Unión Costarricense Democrática (Boris Molina Acevedo, candidato presidencial)

(Boris Molina Acevedo, candidato presidencial) Partido Movimiento Tiempo de Valientes (Stefanny del Carmen Varela Fernández, secretaria General del Partido)

(Stefanny del Carmen Varela Fernández, secretaria General del Partido) Partido Progreso Social Democrático (Luz Mary Alpízar Loaiza, candidata presidencial)

(Luz Mary Alpízar Loaiza, candidata presidencial) Partido Unidad Social Cristiana (Juan Carlos Hidalgo Bogantes, candidato presidencial)

(Juan Carlos Hidalgo Bogantes, candidato presidencial) Partido Unidos Podemos (Alejandro Fonseca Rojas, presidente del partido)

Estas son algunas de las firmas del Pacto Ético Interpartidario, en la sede del TSE. (Asociación Costa Rica Íntegra/Cortesía)

Según la encargada de prensa de la Asociación Costa Rica Íntegra, Nueva República y Nueva Generación, quienes postularon candidatos a la campaña presidencial (Fabricio Alvarado y Fernando Zamora, respectivamente) no firmaron el pacto.

El encargado de prensa de Nueva República, Juan Diego López, explicó a La Nación que Alvarado no firmó el pacto porque “está de gira fuera de San José”, pero que al regresar a la capital sellará el pacto.

En cuanto a Nueva Generación, la encargada de prensa explicó que su partido “no recibió invitación formal para participar en la firma del Pacto Ético Interpartidario Sitio de Mata 2026. Sin embargo, el doctor Zamora comparte plenamente el espíritu y los principios que dicho acuerdo promueve”.

“Nuestro movimiento político defiende con firmeza la integridad, el respeto, la veracidad y el debate democrático sin ataques personales ni desinformación. Creemos que la ética y la transparencia deben ser la base de toda campaña, y en ese sentido, coincidimos con los objetivos de este pacto”, agregaron. Ese partido aclaró que buscará firmarlo.

La firma marca la primera vez que el ‘Pacto Ético Interpartidario’ se realiza con miras a unas elecciones presidenciales y legislativas en Costa Rica, tras la experiencia previa durante los comicios municipales de 2024.

Bajo el lema “Pensar en las siguientes generaciones, no en las siguientes elecciones”, la iniciativa cuenta con el respaldo de las embajadas de Suiza, Canadá, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido y la Unión Europea, así como de Asistencia Electoral (IDEA Internacional), la Fundación Friedrich Ebert y el Fondo Sylff de Japón.

Según la organización, el documento permanecerá abierto para nuevas adhesiones.