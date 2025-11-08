Política

10 candidatos presidenciales y 10 representantes de partidos firman pacto ético en el TSE antes de las elecciones

La firma se dio en la sede del TSE, en el marco del Día de la Democracia Costarricense

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
20 agrupaciones políticas firmaron el Pacto Ético Interpartidario en la sede del TSE.
20 agrupaciones políticas firmaron el Pacto Ético Interpartidario en la sede del TSE. (Asociación Costa Rica Íntegra/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TSEPacto Éticopartidos políticoselecciones nacionales 2026
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.