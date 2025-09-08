España anuncia medidas contra el genocidio en Gaza e Israel la acusa de antisemita

Este 8 de setiembre, desde el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció varias medidas en contra de Israel por el genocidio en Gaza. Entre ellas, mencionó un embargo de armas y la prohibición de atracar en puertos españoles a barcos que transporten combustible para el personal militar israelí. Foto:

Madrid. España e Israel se enzarzaron este lunes en un nuevo cruce de duras declaraciones, luego de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara medidas “para detener el genocidio en Gaza” e Israel respondiera denunciando una “campaña antiisraelí y antisemita” desde Madrid.

El Gobierno de España es una de las voces europeas más críticas con la actuación israelí en Gaza, lo que suele causar choques con Israel, que no tiene embajadora en Madrid desde el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Ejecutivo de Sánchez, en mayo del 2024.

Es “un paso más para detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina”, aseveró el líder socialista desde el Palacio de la Moncloa, en Madrid.

Sánchez informó este lunes de una serie de medidas. Entre ellas, mencionó un embargo de armas a Israel, la denegación de la entrada en el espacio aéreo a naves que “transporten material de defensa destinado a Israel”, y la prohibición de atracar en puertos españoles a barcos que lleven combustible para el ejército hebreo.

Destacó además, que se ejecutará, “de manera inmediata”, una ley que “consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel, que venimos aplicando ya de facto desde octubre del 2023”.

También incluyó prohibir la entrada a territorio español a personas “que participen de forma directa en el genocidio”, vetar el ingreso de productos “provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y en Cisjordania” y limitar los servicios consultares españoles a personas que residan en esos asentamientos.

Por último, España incrementará su ayuda a los palestinos y a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), agregó Sánchez.

“Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión” sobre el Gobierno de Benjamín Netanyahu y “aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina”, continuó el dirigente de izquierda.

Campaña continuada

Inmediatamente después, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, respondió con un largo mensaje en la red X en el que acusó al Gobierno español de llevar a cabo “una campaña continuada antiisraelí y antisemita” con el fin de “distraer la atención de graves escándalos de corrupción”.

El ministro se refería a los frentes judiciales que cercan a Sánchez, como una investigación por un caso de mordidas a cambio de obras públicas contra dos antiguos cercanos colaboradores suyos: su ex número tres Santos Cerdán y su exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Asimismo, Sánchez se ha visto debilitado por investigaciones judiciales contra su esposa, su hermano y el fiscal general del Estado que nombró su Gobierno.

El ministro israelí afirmó que, a modo de sanción, su gobierno prohibirá la entrada en Israel a la vicepresidenta y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, así como a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de origen palestino, ambas pertenecientes al partido de izquierda Sumar, que gobierna en coalición con los socialistas.

“Es un orgullo que un Estado que perpetra un genocidio nos prohíba la entrada”, respondió en la red Bluesky Yolanda Díaz, uno de los principales rostros de Sumar, que suele empujar a los socialistas a ser más contundentes contra Israel por sus acciones en Gaza.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español también censuró “la inaceptable prohibición de entrada a Israel” a las dos ministras, al tiempo que rechazó “tajantemente las falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo” de parte de Israel.

El nuevo rifirrafe diplomático coincidió con la muerte en Jerusalén oriental de un joven español recientemente emigrado a Israel. Se trata de una de las seis víctimas mortales de un ataque a tiros perpetrado la mañana de este lunes, según la policía, por dos atacantes palestinos contra una parada de autobús.

El ataque de Hamás del 7 de octubre del 2023, que desencadenó la actual contienda, provocó la muerte de 1.219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.

Las represalias israelíes han causado al menos 64.300 muertos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo autoridad de Hamás, cuyos datos son considerados fiables por la ONU.