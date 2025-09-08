El Mundo

España anuncia medidas contra el genocidio en Gaza e Israel la acusa de antisemita

Pedro Sánchez anunció un embargo de armas a Israel y la denegación de la entrada en el espacio aéreo a naves que ‘transporten material de defensa destinado a Israel’

Por AFP
Este 8 de setiembre, desde el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció varias medidas en contra de Israel por el genocidio en Gaza. Entre ellas, mencionó un embargo de armas y la prohibición de atracar en puertos españoles a barcos que transporten combustible para el personal militar israelí. Foto: (BORJA PUIG DE LA BELLACASA/AFP)







