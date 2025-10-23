Política

Informe desarma argumentos de Pilar Cisneros y aclara por qué TSE puede pedir retiro de inmunidad; cita caso de Figueres en 1995

Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea confirmó que el TSE tiene la potestad de pedir el desafuero y procesar a un presidente por beligerancia

Por Aarón Sequeira
Elección de la comisión de levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves
Pilar Cisneros reunió a la fracción chavista, este miércoles, después de que se eligió la comisión especial que analizará la solicitud del TSE para el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves. (John Durán/La Nación)







