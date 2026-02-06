Inamu toma decisión sobre diputada electa que asistió a actos políticos mientras estaba incapacitada y cobraba el 100% del salario

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) decidió no sancionar a una funcionaria, quien ahora es diputada electa, por haber asistido a actos político-electorales mientras estaba incapacitada y cobraba el 100% del salario en la entidad pública. Se ausentó de sus labores para recuperarse de una cirugía.

Se trata de Kattia Calvo Cruz, futura diputada por Limón del Partido Pueblo Soberano (PPSO). Ella laboraba como asesora en el Inamu.

La funcionaria del Inamu, Kattia Calvo, junto a Laura Fernández en la Asamblea del PPSO en donde se ratificó a la exministra como candidata presidencial. (Kattia Calvo/Captura de Facebook)

“Se realizó una investigación preliminar a solicitud de la presidencia ejecutiva (del Inamu). En esta etapa, se determinó que no existían elementos para iniciar un proceso disciplinario, tomando en consideración que a la funcionaria le asiste el derecho de participación política según la norma constitucional y electoral que rige para lo pertinente”, indicó el Inamu ante la consulta de La Nación.

El Inamu recalcó que la decisión se tomó para “resguardar” en todo momento los derechos políticos de los ciudadanos, así como “la posibilidad de elegir y ser electo”, agregaron.

A mediados de agosto del 2025, el Instituto Nacional de Seguros (INS) realizó una investigación interna —a raíz de una denuncia confidencial— y “logró determinar que la funcionaria participó en actividades político-electorales durante un período en el que se encontraba con incapacidad laboral”.

En consecuencia, “se procedió con el apercibimiento correspondiente, conforme a lo establecido en el numeral 233 del Código de Trabajo, el cual regula las obligaciones del trabajador durante los periodos de incapacidad".

El INS apercibió a la funcionaria del Inamu y hoy diputada electa del PPSO, Kattia Calvo, por asistir a actividades político-electorales durante su incapacidad. (Canva/Foto tomada de redes)

Asistió a actos políticos-electorales incapacitada

La Nación publicó el 21 de octubre del 2025 que Calvo asistió a dos asambleas partidarias, una el 10 de agosto y la otra el 7 de setiembre, durante un periodo de dos meses en que se ausentó por la cirugía. La incapacidad se la concedió el INS.

En ambos casos, la política subió fotografías a sus redes sociales, tanto en el acto de ratificación de Laura Fernández en la candidatura presidencial como en la elección de aspirantes a diputado.

Según información remitida por el Inamu, Kattia Calvo obtuvo cuatro licencias que se extendieron del 24 de julio al 29 de setiembre. Luego, gestionó dos incapacidades más del 1.° al 13 de octubre.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Seguros, un trabajador incapacitado queda inhabilitado para el desempeño de cualquier actividad, pública o privada, en cualquier horario, dentro o fuera del país, así como de prácticas académicas, educacionales, físicas o recreativas.

Calvo defendió su participación: “Yo le informé a mi cirujano, todo el mundo sabía. El mismo INS tiene conocimiento, que me mandó una nota de apercibimiento recordándome a qué actividades podía y a cuáles no”, explicó. Según Calvo, su asistencia a las actividades políticas se limitó a postular su nombre y a ejercer su derecho a elegir y ser electa, cumpliendo con las indicaciones de su médico.

“El cirujano que me ve en el INS me dijo: ‘Tengan los cuidados pertinentes, que el reglamento ha cambiado; se les permite ir al supermercado, hacer cosas que tienen que hacer estrictamente personales, cuestiones judiciales, bancarias, ese tipo de cosas que uno tiene que hacer personalmente’. Y obviamente postular mi nombre y hablarle a la asamblea era lo que tenía que hacer personalmente”, continuó.

Además, afirmó que, durante las asambleas partidarias, permaneció en todo momento en silla de ruedas.

Según el último corte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Calvo es una de las diputadas electas por el PPSO en Limón.

En esa provincia, el PPSO arrasó tanto en la votación presidencial como para el Congreso, pues obtuvo cuatro de las cinco curules que otorga esa provincia.