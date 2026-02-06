Política

Inamu toma decisión sobre diputada electa que asistió a actos políticos mientras estaba incapacitada y cobraba el 100% del salario

Se había ausentado de sus labores para recuperarse de una cirugía

Por Sebastián Sánchez
Una candidata a diputada asistió a actos político-electorales mientras estaba incapacitada en el Instituto Nacional de la Mujeres (Inamu) y cobraba el 100% del salario. Se trata de la funcionaria Kathia Calvo Cruz, aspirante en el cuarto lugar de papeleta por Limón del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) y quien labora como asesora en el Inamu.
La diputada electa labora como asesora del Inamu. (Inamu/Tomada de Facebook)







