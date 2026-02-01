Política

Hija de Álvaro Ramos habla tras ejercer voto infantil: ‘Quisieron callarla, pero Mariana tiene voz propia’, dice el candidato

La pequeña de ocho años habló a la prensa y se mostró orgullosa de ejercer su voto infantil en el Museo de los Niños. “¡Que esta democracia siga!“, declaró.

Por Roger Bolaños Vargas
Hija de Álvaro Ramos habla tras ejercer voto infantil: ‘Quisieron callarla, pero Mariana tiene voz propia’
La pequeña Mariana Ramos habló a la prensa tras votar. (Álvaro Ramos/Instagram)







Roger Bolaños Vargas

