Hija de Álvaro Ramos habla tras ejercer voto infantil: ‘Quisieron callarla, pero Mariana tiene voz propia’, dice el candidato

Mariana Ramos Castro, la pequeña de ocho años hija del candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos Chaves, habló nuevamente en público este domingo 1.° de febrero tras votar en las elecciones infantiles realizadas en el Museo de los Niños. La niña dio declaraciones a la prensa por primera vez desde que, el pasado mes de diciembre, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) abrió una investigación por un video en que la menor dio un discurso en un acto de campaña de su padre.

“Quisieron callarla, pero Mariana tiene voz propia. Para que las generaciones futuras vivan en democracia, vote”, compartió Álvaro Ramos en su cuenta de Instagram.

En sus breves declaraciones a la prensa, la pequeña Mariana dijo: “Nosotros somos la generación del futuro, así que estamos orgullosos porque algún día podremos votar al igual que hoy, y que esta democracia siga para que siempre todos podamos votar.

La niña de ocho años votó en las elecciones infantiles realizadas en el Museo de los Niños. (Álvaro Ramos/Instagram)

Junto a la niña de ocho años también llegó a votar su hermana, Fátima Ramos, de cinco años de edad, aunque ella es un poco más tímida con los micrófonos.

“El álbum de ellas dos: Mis hijas pudieron votar en el Museo de los Niños. La democracia no sabe de edades”, compartió el candidato del PLN.

Acciones del PANI

El pasado mes de diciembre, el PANI abrió una investigación preliminar por un video en el que Mariana, hija mayor de Álvaro Ramos, critica al presidente Rodrigo Chaves.

En el video veía a la niña dando un discurso en un acto de campaña de Ramos. En la actividad, ella dice: “Quiero decir que Costa Rica está en peligro, Costa Rica está en el pico de la montaña a caer. Costa Rica es un país, ahora, que está entre el bien y mal, con un presidente que es un dictador.

“Depende de nosotros, los liberacionistas, hoy estar pie diciendo: ‘somos liberacionistas, vamos a derrotar al mal y vamos a ganar para tener el país queremos”, agrega la hija de Ramos.

Según la presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza Sánchez, la institución actuó de oficio y tras recibir múltiples denuncias, con el argumento de que debía proteger la integridad y el derecho de imagen de la menor, al tiempo que el mandatario Rodrigo Chaves cuestionó públicamente la espontaneidad del discurso.

Finalmente, el Patronato archivó el caso sin explicar por qué.

El 24 de enero, el candidato a diputado liberacionista por San José, Álvaro Ramírez, dio a conocer que el PANI entrevistó durante dos horas a Mariana Ramos.

“Es una cosa inaceptable”, afirmó Ramírez, quien precisó a La Nación que la hija de Ramos fue entrevistada sin la presencia de sus padres ni de un abogado y que el Patronato inspeccionó la casa del candidato.

