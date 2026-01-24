Política

PANI entrevistó durante dos horas a la hija de ocho años de Álvaro Ramos e inspeccionó la casa del candidato en diciembre

Patronato llegó a la vivienda del candidato opositor después de que la niña pronunció un discurso contra el gobierno

EscucharEscuchar
Por Esteban Oviedo
Candidato Álvaro Ramos
El PANI inspeccionó la casa de Álvaro Ramos. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PANIÁlvaro RamosElecciones 2026
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.