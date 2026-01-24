PANI entrevistó durante dos horas a la hija de ocho años de Álvaro Ramos e inspeccionó la casa del candidato en diciembre

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) entrevistó durante dos horas a la hija de ocho años de Álvaro Ramos, candidato presidencial del opositor Partido Liberación Nacional (PLN), después de que la niña pronunciara un discurso en contra del gobierno, en diciembre.

Así lo dio a conocer el viernes Álvaro Ramírez, candidato a diputado del PLN en el primer lugar de la papeleta por San José, durante el debate de aspirantes al Congreso efectuado por Repretel y Monumental.

El 16 de diciembre, el propio PANI dio a conocer la apertura de una investigación contra Ramos porque, en redes sociales, empezó a circular un video de una actividad de campaña en la que su hija calificaba al presidente de dictador.

Álvaro Ramírez, candidato a diputado por el PLN, advirtió acerca de la suspensión de garantías individuales

“Es una cosa inaceptable”, afirmó Ramírez, quien precisó a La Nación que la hija de Ramos fue entrevistada sin la presencia de sus padres ni de un abogado y que el Patronato inspeccionó la casa del candidato.

La inspección se efectuó 48 horas después de que el PANI diera a conocer la apertura de una investigación, con el argumento de que debía proteger la integridad y el derecho de imagen de la menor, al tiempo que el mandatario Rodrigo Chaves cuestionó públicamente la espontaneidad del discurso.

Aunque el 6 de enero trascendió que PANI archivó el caso, Álvaro Ramírez afirmó que es necesario recordar el hecho, ahora que el candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, aboga por suspender derechos y garantías individuales.

“Si hacen eso, con este marco legal, imagínese lo que pasaría si levantan garantías individuales; no lo harían con el PANI, sino con la Fiscalía.

“Lo mencioné en el debate porque es una manifestación de las más preocupantes del abuso del poder“, continuó Ramírez, quien además cuestionó el tiempo récord en que el PANI llegó a la casa de Álvaro Ramos.

“Lo que hacen es un protocolo de una persona menor en riesgo, llegan a la casa, hacen una inspección. Es una cosa inaceptable, usando recursos del PANI. Es increíble la actitud de usar instituciones, es un abuso de poder del Poder Ejecutivo contra un adversario político, por una cuestión política", dijo Álvaro Ramírez.

El candidato a diputado también lamentó que, entre tantos casos de abuso infantil que no se atienden, se desvíen recursos para persecuciones.