Fuego interno en el PLN: Gustavo Viales acusa a Álvaro Ramos de maniobrar para excluirlo

Gustavo Viales, exdiputado y exsecretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), acusó al candidato presidencial Álvaro Ramos de haber orquestado una maniobra política para excluirlo del proceso de renovación interna del partido.

Según Viales, su marginación no fue casual, sino el resultado de una “directriz clara” emitida por Ramos para impedir su avance en la elección de delegados provinciales de Puntarenas, durante la asamblea celebrada el sábado 19 de julio. El sector liderado por el ex secretario general también contaba con el respaldo de la diputada Sonia Rojas.

El exdiputado Gustavo Viales es delegado cantonal del PLN por Puntarenas, pero no logró convertirse en representante provincial. (Rafael Pacheco Granados)

“Podría decir uno que se veía venir tensa (la asamblea). Se percibía una intención del candidato (Ramos) de inclinar los resultados de la conformación de la asamblea (provincial) a favor de un grupo en particular”, declaró el exlegislador a La Nación.

Ese grupo, estaría encabezado por el diputado Francisco Nicolás, el exlegislador Wagner Jiménez y personas cercanas al exdiputado Carlos Ricardo Benavides.

El grupo cercano al candidato presidencial Álvaro Ramos indicó que hubo una solicitud del líder político para no respaldar la elección de Gustavo Viales. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

LEA MÁS: Gustavo Viales invitado a renunciar a secretaría general del PLN

Consultado al respecto, Nicolás negó que se tratara de una directriz y afirmó que fue, más bien, una “solicitud de parte de la campaña, de no apoyarlo a él, a don Gustavo”. Negó que se haya pretendido perjudicarlo, que simplemente se trató de no respaldar sus aspiraciones.

Al respecto, la campaña de Ramos confirmó a La Nación que se hizo la solicitud de no respaldar a Viales, “porque en esta etapa no se puede construir con liderazgos vencidos que responden a una lógica que ya no representa al país”.

“No se trata de personas, sino de señales. Y esta señal era necesaria”, añadió.

Viales no formará parte de la Asamblea Nacional del PLN que definirá los candidatos a diputados que presentará la agrupación verdiblanca de cara a las elecciones nacionales del 2026.

Grupo cercano a Viales abondonó la asamblea

Viales afirmó que, debido a la actitud de la campaña, los representantes cantonales que lo apoyaban decidieron retirarse de la asamblea. No obstante, la sesión continuó y, entre los delegados provinciales electos figuran Wagner Jiménez y la exdiputada Franggi Nicolás, hija de Francisco Nicolás.

“El hecho de retirarse de la asamblea no era con la intención de romper el quórum, nosotros sabíamos que tenían un voto más y podían mantener el quórum. Era nuestro reproche a las decisiones propias de la campaña, de cómo se manejó el trabajo de la asamblea provincial”, aseguró Viales.

El exlegislador aseguró que hubo “presiones” para querer “inclinar la balanza” y “persuadir delegados”.

LEA MÁS: ¿Es Álvaro Ramos el candidato que puede revivir al PLN en 2026?

Consultado sobre las razones que motivaron la solicitud de la campaña de Ramos para no apoyar a Viales, el diputado Francisco Nicolás argumentó que se trata de enviar un mensaje al electorado.

“Se está trabajando fuertemente en demostrarle al país que este partido está luchando contra la corrupción y contra otra serie de factores inconvenientes de la sociedad y nosotros tenemos que ser consecuentes con ese mensaje. No es nada personal con Don Gustavo. Pero sí tenemos que hacer esa votación. Además, lo que hicimos al final de la historia fue un ejercicio democrático”, argumentó.

Por su parte, la campaña de Ramos alegó que la falta de respaldo “tiene que ver con principios, no con titulares”.

“No venimos a justificar lo que desgastó la política, venimos a cambiarlo. Y para eso, hay que trazar líneas firmes: lo que antes se aceptaba por costumbre, hoy ya no tiene cabida”, destacó.

Vínculo con caso Pancho Villa

Viales enfrentó cuestionamientos durante su periodo como diputado (2018-2022) y secretario general, tras reconocier que, en abril del 2021, recogió unos documentos en el condominio en donde fue detenido Darwin González Hernández, alias Pancho Villa, líder de un grupo dedicado a la venta de drogas y al lavado de dinero en la zona sur.

González recibió, en diciembre del 2024, una condena de 12 años de prisión.

LEA MÁS: Gustavo Viales nunca averiguó por qué regidor lo citó en casa de presunto narco

La organización vinculada con Pancho Villa también intentó construir una embotelladora de agua y un quebrador en Corredores. Incluso, la Municipalidad local presuntamente les proporcionó apoyo mediante un puente de acceso a la finca, valorado en ¢75 millones.

Por este motivo, se detuvo al entonces alcalde Carlos Viales Fallas, padre del exdiputado Gustavo Viales, investigado por peculado en una causa que se lleva por separado. Fue suspendido de su cargo por ocho meses, aunque en febrero del 2023 el juez Félix Castellón levantó la suspensión que regía desde el 16 de diciembre del 2021.

La organización había acumulado propiedades, vehículos de doble tracción, equipo agrícola, cuadraciclos y hasta embarcaciones por un valor total de ¢2.914 millones durante la última década.

LEA MÁS: Alcalde Carlos Viales detenido por investigación sobre puente en finca de presunto líder narco

¿Qué pasó en la asamblea provincial?

Según relató Viales, durante la asamblea provincial se dio una primera votación cuyo resultado “permitía una integración de ambos grupos”. No obstante, el Tribunal Electoral Interno del partido habría ordenado repetir la votación.

“Eso fue lo que generó un desorden, pero luego de eso también en medio del receso, el candidato y personas allegadas a la campaña llamaban a delegados de un grupo particular, del grupo que yo estaba liderando para darles una perspectiva diferente”, argumentó el exlegislador.

Por su parte, la diputada Sonia Rojas calificó la segunda votación de “maraña política para hacer un descabezamiento de liderazgos” de los cantones que les apoyaban, ya que en la segunda votación no iban a quedar electas las mismas personas que al inicio.

“Entonces, en la segunda (votación) iba a haber una estrategia de votos más menos para quitar liderazgos que ya estaban elegidos en la primera votación”, destacó.

LEA MÁS: PLN podrá seguir con su renovación interna sin concluir con todas sus asambleas cantonales

Según Rojas, el bloque liderado por ella y Viales contaba con el apoyo de los cantones de Puerto Jiménez, Corredores, Golfito, Osa, Buenos Aires, Quepos y Monte de Oro.

El exdiputado Wagner Jiménez indicó a este medio que una vez superada la primera ronda de votación, el cantón de Monteverde decidió unirse a la alianza mayoritaria.

La diputada advirtió que las dirigencias de los cantones que les apoyaron “están muy lastimadas” y que la única forma de que se sumen a la campaña política es que el candidato se acerque para hablar con ellos.

Por su parte, Viales cuestionó al entorno que rodea a Ramos y los consejos que, según él, estas personas estarían dándole al candidato.

“La única explicación que puedo tener yo es que don Álvaro está siendo rodeado de personas que no conocen la dinámica del partido y, lastimosamente, velan por un interés particular, para una diputación o para un grupo específico”, señaló.

¿Buscarán los exdiputados volver al Congreso?

Los exdiputados liberacionistas Franggi Nicolás y Wagner Jiménez, fueron electos delegados provinciales por Puntarenas. (Fotomontaje LN/Fotomontaje LN)

Franggi Nicolás y Wagner Jiménez fueron compañeros de bancada de Viales durante el periodo legislativo 2018-2022.

Mientras que Nicolás negó tener intenciones de regresar a Cuesta de Moras, Jiménez señaló que, antes de responder si buscará una diputación, necesita conversar con Álvaro Ramos “para conocer cuál es el perfil que él está pidiendo para la provincia de Puntarenas”.

“Yo hasta que no tenga esa conversación con el candidato, no podré decir que yo estoy aspirando a un puesto porque prefiero que sea don Álvaro Ramos quien valore quiénes podrían ser las personas apropiadas para liderar la provincia de Puntarenas y representar la provincia de Puntarenas en la Asamblea Legislativa”, subrayó.

En el caso de Franggi Nicolás, la exlegisladora dijo que su intención de convertirse en delegada provincial es con el fin aportar ideas, liderazgo y organización, para impulsar la candidatura de Ramos.