Fracción del PUSC pide a uno de sus diputados que se declare independiente

La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) acordó este lunes pedirle al legislador Leslye Bojorges que se declare independiente, en respaldo a la solicitud del candidato presidencial rojiazul, Juan Carlos Hidalgo, de separar al diputado de la bancada.

Alejandro Pacheco, jefe de fracción del PUSC, anunció la decisión tras una reunión de bancada convocada para analizar el requerimiento que les hizo directamente Hidalgo.

Por su parte, Bojorges afirmó que daría su posición en una conferencia de prensa, la cual él mismo convocaría una vez que la bancada hiciera pública su determinación.

El diputado socialcristiano Carlos Andrés Robles, quien no es cercano a Hidalgo y se mantiene alejado de la campaña del PUSC, votó en contra de la separación de Bojorges.

La bancada del PUSC acordó solicitar a Leslye Bojorges que se declare diputado independiente. (Lucía Astorga/Lucía Astorga)

El presidenciable sustentó la petitoria en los “múltiples cuestionamientos legales y éticos que pesan sobre el congresista”, en particular por el vínculo con el Caso Richter, de acuerdo con un comunicado de prensa.

Bojorges está bajo investigación de la Fiscalía General de la República por el aparente recibimiento de dádivas de parte de un empresario vinculado con una compañía autobusera. Además, se lo indaga por un supuesto tráfico de influencias.

Por este caso, Bojorges renunció a sus aspiraciones como precandidato presidencial del PUSC, lo que dejó a Hidalgo sin contendor.

En esa causa también figura como investigado Jorge Arturo Campos, quien encabeza la lista de candidatos a diputados del PUSC por la provincia de Alajuela.

En enero, luego que se diera a conocer el caso en su contra, Bojorges afirmó que se separaría temporalmente de la bancada socialcristiana; no obstante, participó en las conversaciones internas de la bancada, previo a la sesión 1.º de mayo, para definir los apoyos de cara a la elección del Directorio del Congreso.

Pese a esa participación de Bojorges en las discusiones de la fracción, Alejandro Pacheco sostuvo que el legislador no ha asistido a las reuniones, ni ha seguido la línea de la bancada socialcristiana.

Como ejemplo de esta supuesta distancia, señaló un video publicado por Bojorges en sus redes sociales, anunciando que votará en contra del levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que afronte un proceso judicial por el presunto delito de concusión.

Pacheco alegó que Bojorges hizo pública su posición “sin ni siquiera haberla discutido en fracción y sin esperar que la fracción tomara alguna decisión al respecto”.

Hidalgo alegó que la solicitud para separar a Bojorges es consonante con los principios establecidos en el compromiso ético para las candidaturas a diputados, que fue suscrito por todas las personas que aspiran a pelear por una curul en las elecciones del 2026.

El documento fue firmado por los postulantes durante la Asamblea Nacional del partido, celebrada el domingo 31 de agosto, y establece una serie de reglas de conducta y mecanismos de rendición de cuentas.

Caso Richter

La investigación contra Bojorges se derivó de las escuchas telefónicas de otro expediente denominado Caso Madre Patria, que condujo a la desarticulación de una banda presuntamente dedicada a obtener propiedades mediante fraudes registrales y a invertir las ganancias en transporte público, criptomonedas y autos de lujo.

En sus pesquisas, la Policía Judicial concluyó que Bojorges le haría solicitado al autobusero Jonathan Herrera dinero a favor de la actual alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, antes de las elecciones municipales del 2024.

En el informe, remitido a principios de diciembre del 2024 al fiscal general, Carlo Díaz, el Organismo determinó que había una tendencia del legislador socialcristiano a utilizar esa investidura para solicitar favores.

En el Caso Richter, además de Bojorges, están implicados Carlos Ávila, viceministro de Transportes; Gabriela Jiménez Corrales, alcaldesa de San Ramón (renunció al PUSC); Marlen Luna Alfaro, exdirectora de Migración y actual presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM); y Lourdes Sáurez Barboza, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

