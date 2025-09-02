Política

Fracción del PUSC pide a uno de sus diputados que se declare independiente

La bancada socialcristiana tomó la decisión luego de que el candidato presidencial rojiazul, Juan Carlos Hidalgo, se lo solicitara

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga y Aarón Sequeira

La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) acordó este lunes pedirle al legislador Leslye Bojorges que se declare independiente, en respaldo a la solicitud del candidato presidencial rojiazul, Juan Carlos Hidalgo, de separar al diputado de la bancada.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.