Fiscalía investiga a Rodrigo Chaves por colocación de publicidad en postes del alumbrado público

Ministerio Público abrió causa por un posible tráfico de influencias. La Contraloría ordenó a la CNFL y al MOPT retirar la publicidad por ir en contra de la ley

Por Sebastián Sánchez
Rodrigo Chaves, presidente de la República
Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, es investigado por la Fiscalía General por un presunto tráfico de influencias, relacionado por la presunta colocación ilegal de publicidad en postes del alumbrado público. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

