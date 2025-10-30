El País

CNFL impugna orden de retirar publicidad de postes del alumbrado público

Fuerza y Luz apeló instrucción de la Contraloría de retirar los rótulos de publicidad de los postes

Por Sebastián Sánchez
Publicidad de PUBIEX Ruta 1
Publicidad en postes de alumbrado público de la CNFL de la ruta 1. Foto: (Alonso Tenorio/Atenorio)







Publiexalumbrado públicoCNFLMOPT
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

