Política

Exvicepresidente Stephan Brunner presidiría una de las comisiones más importantes de la Asamblea Legislativa

Brunner afirma que los diputados electos del PPSO ya conocen las comisiones que integrarán, aunque la fracción aún debe definir quiénes asumirán las presidencias

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Por Cristian Mora
23 de junio del 2025. Asamblea Legislativa. 18:00 hrs. Comparecencia del vicepresidente de la República Stephan Brunner ante comisión legislativa de Control de ingreso y gasto público. Brunner deberá exolicar a los diutados el proceso de investigación contra la Junta Directiva del Banco Nacional destituida por el gobierno el pasado 28 de mayo. En la foto: Stephan Brunner durante el interrogatorio. Foto: Albert Marín
Stephan Brunner dejó la vicepresidencia para postularse a diputado por el PPSO. (Albert Marín/Comparecencia del vicepresidente Stephan Brunner.)







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PPSOAsamblea LegislativaStephan BrunnerComisión de Control de Ingreso y Gasto Público
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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