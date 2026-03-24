Exvicepresidente Stephan Brunner presidiría una de las comisiones más importantes de la Asamblea Legislativa

Stephan Brunner, exvicepresidente de la República y diputado electo por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), confirmó que figura como candidato para presidir una de las comisiones más importantes de la Asamblea Legislativa.

Se trata de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, en donde se efectúan la mayor parte de investigaciones y comparecencias sobre la forma en que el gobierno y demás poderes emplean los recursos.

Así lo confirmó Brunner ante consulta de La Nación. Explicó que él será uno de los cinco legisladores del PPSO que integrarán ese órgano legislativo. “Yo voy a ser propuesto por el Partido Pueblo Soberano para integrar la comisión”, dijo.

Consultado sobre su eventual postulación a la presidencia de esa comisión, el legislador electo indicó que, aunque el tema aún no ha sido discutido por la fracción entrante, estaría dispuesto a asumir el cargo y tiene interés en hacerlo.

No obstante, añadió que la decisión corresponderá a la fracción del PPSO, que deberá definir internamente quiénes ocuparán las presidencias de las distintas comisiones.

En el periodo actual, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público ha abordado distintos casos, como los cuestionamientos del proyecto vial Tradeco-Barranca-Limonal, los daños causados en el Teatro Nacional y el proceso de nombramiento de la junta directiva temporal del Banco Nacional (BN), tras la destitución de sus anteriores miembros.

Diputados del PPSO conocen cuáles comisiones integrarán

Stephan Brunner indicó que los 31 diputados del PPSO ya conocen las comisiones que integrarán; sin embargo, no recordó quiénes lo acompañarán en Ingreso y Gasto.

El diputado electo también indicó que participará en las comisiones de Asuntos Agropecuarios y de Ambiente.

Respecto a su preparación para asumir el cargo el 1.° de mayo en representación de la provincia de San José, señaló que cuenta con seis proyectos en la corriente legislativa que impulsó durante su gestión como vicepresidente.

Según un especial publicado por la Revista Dominical, Stephan Brunner, de 65 años, plantea como principales propuestas la reducción de presas mediante el impulso al transporte público, incluyendo el reordenamiento de rutas de buses, tren de pasajeros, pago electrónico y electrificación de unidades, así como la simplificación en la gestión de accidentes menores.

Además, propone impulsar el tren de carga tanto en el Atlántico como en el Pacífico, así como la ruta naviera Caldera–Puerto Quetzal, con el objetivo de reducir la circulación de furgones en carretera.

Otra de sus iniciativas es la ampliación de los servicios de cuido infantil, mediante la unificación de los programas del PANI, CEN-CINAI, IMAS, Cecudi y JPS, priorizando a familias en condición de pobreza cuyos padres requieren apoyo para trabajar o capacitarse.

También plantea una nueva ley de gestión de residuos sólidos, que en el corto plazo buscaría reducir en un 50% los desechos enviados a rellenos sanitarios, mediante el tratamiento de residuos orgánicos a nivel residencial y municipal.