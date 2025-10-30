Política

Citan a Luis Amador, Mónica Araya y Randall Chuken por caso de la constructora mexicana Tradeco

Presidente Rodrigo Chaves confirmó que se reunió con representantes de la empresa mexicana Tradeco para abordar una posible cesión del contrato de ampliación de la vía entre Barranca–Limonal.

Por Sebastián Sánchez
Mónica Araya, Rodrigo Chaves
Mónica Araya, Rodrigo Chaves y Luis Amador. (Archivo LN/La Nación)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

