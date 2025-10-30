Citan a Luis Amador, Mónica Araya y Randall Chuken por caso de la constructora mexicana Tradeco

La Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público convocó al exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador; a la expresidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya, y al abogado Randall Chuken, cercano al presidente Rodrigo Chaves, para que se refieran a reuniones que sostuvo el gobierno con representantes de la empresa mexicana Tradeco.

La moción la presentó el diputado de Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás. Fue aprobada, esta tarde de jueves, por unanimidad. Además de Nicolás, votaron favorablemente Kattia Cambronero (independiente), Luz Mary Alpizar (Progreso Social Democrático), Rocío Alfaro (Frente Amplio), Manuel Morales (Progreso Social Democrático), Yonder Salas (Nueva República y Dinorah Barquero (PLN).

Los cuestionamientos alrededor del tema surgieron porque el mandatario Chaves se reunió con representantes de la empresa mexicana Tradeco–que arrastra cuestionamientos y sanciones en su país– para abordar la posibilidad de cederle el contrato de ampliación de la vía entre Barranca–Limonal.

El presidente también confirmó que remitió a uno de los jerarcas de esa constructora al INS para que gestionara una garantía de cumplimiento, con el objetivo de que pudiera cumplir con los requisitos necesarios para asumir ese proyecto que ascendía a $148 millones.

La expresidenta del INS narró que Chaves presionó para que se le otorgara la garantía a la firma mexicana y que se molestó cuando se le dijo que no era posible.

Rodrigo Chaves confirma reunión con constructora Tradeco para "evitar chorizos"

El miércoles, Chaves confirmó lo que anteriormente el exministro del MOPT y actual candidato presidencial del PIN, Luis Amador; y la expresidenta del INS le relataron a la Fiscalía General, cuando declararon, en calidad de testigos, en una causa contra el mandatario por un posible peculado.

El presidente es investigado por esas reuniones con Tradeco y otras dos constructoras en la Casa Presidencial. Junto a él, figura como investigado Mauricio Batalla, exjerarca del MOPT.

Chaves defendió su actuar e insistió en que no cometió ningún ilícito.

Randall Chuken

En el caso de Randall Chuken, la moción justifica su llamado en “las presuntas órdenes giradas por el presidente a personas que no ocupan cargos públicos, específicamente al abogado Randall Chuken Vargas, para que diera seguimiento a los temas relacionados con Tradeco".

Amador testificó que Chuken participó en reuniones en Casa Presidencial relacionadas con este tema.

El exministro Amador también declaró a la Fiscalía que Chuken le ofreció financiamiento para una eventual candidatura. Además, precisó que el abogado, pese a no ocupar ningún cargo, acompañó a Chaves en reuniones con empresas para discutir la posible cesión del contrato de ampliación de la vía Barranca-Limonal, que estaba en manos del consorcio Estrella-H Solís.

La comisión también convocó a Alejandro Acón, director corporativo del Banco Nacional.