Exdirector jurídico del INS revela presiones de Casa Presidencial en tres licitaciones millonarias

William Emilio Fernández reveló que Zapote intentó frenar dos contrataciones millonarias en el INS y quiso darle otro contrato a una empresa en específico, pese a un sobreprecio evidente

Por Natasha Cambronero
William Emilio Fernández, INS
El exdirector jurídico y actual director de Reaseguros del INS, William Emilio Fernández, reveló que recibió presiones políticas de Casa Presidencial, durante una comparecencia en la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa. (Cortesía Asamblea Legislativa/Cortesía Asamblea Legislativa)







Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

