Exdirector Jurídico del INS revela presión de presidente del Banco Popular, Jorge Eduardo Sánchez, sobre licitación de $10 millones en Bomberos

William Emilio Fernández, exdirector Jurídico y actual director de Reaseguros del INS, dijo que cartel de $10 millones para compra de 15 máquinas extintoras era un ‘traje a la medida’

Por Óscar Rodríguez
Willilam Emilio Fernández, exdirector Jurídico del INS y actual director de Reaseguros, dijo que recibió presiones del exdiputado Jorge Eduardo Sánchez, miembro del Consejo Directivo de Bomberos, para no adjudicar la compra de 15 máquinas extintoras de incendios.
Willilam Emilio Fernández, exdirector jurídico del INS y actual director de Reaseguros, dijo que recibió presiones de Jorge Eduardo Sánchez, miembro del Consejo Directivo de Bomberos (derecha) y presidente del Banco Popular, en el proceso de compra de 15 máquinas extintoras de incendios. Foto: (Captura de Pantalla/La Nación)







