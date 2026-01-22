Exdirector Jurídico del INS revela presión de presidente del Banco Popular, Jorge Eduardo Sánchez, sobre licitación de $10 millones en Bomberos

Willilam Emilio Fernández, exdirector jurídico del INS y actual director de Reaseguros, dijo que recibió presiones de Jorge Eduardo Sánchez, miembro del Consejo Directivo de Bomberos (derecha) y presidente del Banco Popular, en el proceso de compra de 15 máquinas extintoras de incendios. Foto:

William Emilio Fernández, exdirector Jurídico y actual director de Reaseguros del Instituto Nacional de Seguros (INS), denunció que recibió presiones de Jorge Eduardo Sánchez, presidente del Banco Popular, en un proceso de licitación de $10 millones para que el Cuerpo Benemérito Bomberos comprara 15 camiones extintores.

Fernández aseguró, la mañana de este jueves, ante la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos que Sánchez, actual vicepresidente del Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos, pidió “dejar pasar el tiempo” para que se diera la adjudicación, pese a que la Dirección Jurídica pidió declarar desierto el proceso.

“Cuando íbamos a declarar desierta (la licitación), la recomendación que hizo uno de los miembros del Consejo Directivo era que se dejara pasar el tiempo, lo cual sería ilegal con la reforma actual porque generaría responsabilidades a los miembros del Consejo”, aseguró Fernández. Él señaló que hubo otro director que también presionó, pero no recordó el nombre.

El diputado José Francisco Nicolás, de Liberación Nacional, le consultó que cuál era la ganancia con dejar pasar el tiempo, a lo cual Fernández respondió:

“Especulo que como determiné que había unas fallas técnicas en el cartel y que, en apariencia, podría ser un traje a la medida, que se quería esconder para que eso no saliera a la luz pública (...). No preciso los nombres de los dos miembros del Consejo. Sé que uno de ellos es presidente del Banco Popular”.

Nicolás entonces lo interrumpió y le dijo: “Le voy a recordar un nombre, Jorge Eduardo Sánchez, ¿es él?”. A lo cual el exdirector jurídico del INS dijo que sí.

Anteriormente, también ante ese mismo foro legislativo, la ahora expresidenta del INS, Mónica Araya, relató presiones similares. El 12 de diciembre pasado, ella reveló que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, le dijo que no convocara a una sesión del Consejo Directivo de Bomberos, que dejara que se venciera el plazo y así, el contrato quedaba adjudicado sin que ellos se tuvieran que pronunciar.

Según la exjerarca del INS, esa fue la recomendación que le hizo Jorge Eduardo Sánchez.

La Nación solicitó a Sánchez, quien es vicepresidente de Bomberos y presidente del Banco Popular, una posición ante lo dicho por Fernández. Sin embargo, a la hora de publicar este artículo no se había obtenido una respuesta de quien también fue legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

El directivo del Popular y Bomberos fue nombrado en ambos cargos en la administración de Rodrigo Chaves.

Licitación desierta

El exdirector Jurídico del INS afirmó que, pese a las presiones, el proceso de licitación se declaró finalmente desierto. El Consejo Directivo de Bomberos tomó la decisión, en la sesión N.° 0238, del 17 de abril del 2024, luego de que él emitiera un informe jurídico (N.° DJUR-01787-2024), con presuntas irregularidades.

“No se adjudicó porque detecté problemas en la parte técnica, en los requerimientos, que aparentaban que era un traje a la medida”, precisó Fernández ante los diputados.

Y más adelante ante una consulta de Luz Mary Alpízar, de Progreso Social Democrático (PPSD), agregó que también le llamó la atención que la misma empresa ya tuviese más de diez contratos en Bomberos.

El Consorcio Eurobus-Cotisa era el grupo interesado en esa contratación, la cual se tramitó bajo el expediente N.° 2024LY-000001-0012800001, según consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas.

La licitación se abrió el 15 de enero del 2024 y tenía como fecha límite de adjudicación el 19 de marzo de ese mismo año.