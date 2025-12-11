Exdiputada evangélica reaparece en otra agrupación y anuncia apoyo a Claudia Dobles

Floria Segreda Sagot, exdiputada del periodo 2018-2022, hizo este jueves una inesperada reaparición en el escenario político nacional, bajo la bandera de un partido distinto al que la llevó a la Asamblea Legislativa, para externar su apoyo a la candidatura presidencial de Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Segreda se presentó a la sede del Partido Acción Ciudadana (PAC) como parte de la dirigencia del partido calderonista Republicano Social Cristiano (PRSC), para participar de una conferencia de prensa en la que la agrupación anunció su adhesión a la candidatura presidencial de Dobles.

La nueva postura de Segreda llamó la atención de los asistentes, debido a que ocupó una curul en el Congreso durante la administración del presidente Carlos Alvarado, esposo de Dobles, en representación del Partido Restauración Nacional (PRN), liderado por el pastor evangélico Carlos Avendaño y que para la contienda electoral del 2018, tuvo como candidato presidencial a Fabricio Alvarado.

El giro resulta aun más llamativo porque los gobiernos del PAC han sido objeto de fuertes críticas por parte de sectores evangélicos y conservadores, que los acusan de impulsar una agenda contraria a sus posiciones.

Floria Segreda reapareción junto a la dirigencia del partido calderonista Republicano Social Cristiano (PRSC). (Alonso Tenorio/Atenorio)

Segreda: En las familias también hay diferencias

Consultada por el cambio de postura, Segreda indicó que Dobles lidera una coalición, y que en este tipo de alianzas “hay diferentes pensamientos”.

“Es como en una familia, no van a opinar todos lo mismo y ser lo mismo. Todos en este momento estamos aquí por el bien de Costa Rica. Si bien es cierto hay diferencias, como dice doña Claudia, hay respeto. Respeto porque tenemos una agenda en común, muy importante, y que tenemos que solucionar problemas graves en los que estamos viviendo”, explicó.

“Yo insto, en este momento, a las mujeres costarricenses, así como yo que me identifico con doña Claudia, para que voten por ella. Su agenda es una agenda por el bienestar de Costa Rica”, agregó.

Dobles: Con respeto se pueden lograr acuerdos

Por su parte, Dobles alegó que “en democracia disentir es absolutamente normal” y que durante el gobierno de Carlos Alvarado, si bien se tuvieron diferencias con los distintos partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, “logramos llegar a acuerdos”.

Argumentó que pese a contar con una fracción oficialista de tan solo diez diputados del PAC, la administración Alvarado logró avanzar en su agenda, a partir de acuerdos sobre los puntos en común con las demás fuerzas políticas.

“Me parece que eso es importante resaltarlo y me parece que es valioso, sobre todo en un momento en donde nos quieren hacer sentir a los costarricenses que no somos capaces de llegar a acuerdos, que no somos capaces de tener conversaciones respetuosas a las diferencias y eso no es así. De hecho, la relación que hubo desde el Ejecutivo con la Asamblea Legislativa, en la administración pasada, es prueba de eso, porque cuando hay respeto, aun las diferencias se pueden trabajar de manera constructiva”, declaró.

Si bien Segreda formó parte del grupo de siete diputados que, en octubre de 2018, renunciaron a la bancada de Restauración Nacional para integrarse al bloque fabricista de Nueva República, poco tiempo después dio marcha atrás y regresó al grupo liderado por Avendaño.