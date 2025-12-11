Política

Exdiputada evangélica reaparece en otra agrupación y anuncia apoyo a Claudia Dobles

El acercamiento fortalece la apuesta de la ex primera dama por sumar respaldos de diversos sectores a favor de su candidatura presidencial

Por Lucía Astorga
Floria Segreda, exdiputada evangélica, respalda la candidatura presidencial de Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
Floria Segreda, exdiputada evangélica, respalda la candidatura presidencial de Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC). (Alonso Tenorio /La Nación)







