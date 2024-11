Embajadora de Estados Unidos en Costa Rica: Narco se puede salir de las manos en dos años

Cinthya Telles, embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, afirmó que el narcotráfico se puede salir de las manos en este país centroamericano, en dos años, si no se trabaja de forma conjunta en procura de contener a los grupos criminales. La declaración es parte de un video que Casa Presidencial proyectó este miércoles durante una conferencia de prensa.

“Ha habido rumores, malentendidos, sospechas de todo tipo en el tema de seguridad, muchos conflictos, y eso me ha hecho sentir muy triste, porque en este momento es cuando tenemos que unirnos en contra de esa amenaza tan grande. Todos queremos una Costa Rica y una región más próspera. El enemigo no está entre nosotros, está afuera, son los narcotraficantes. Me pregunta la gente que si hay un narcoestado; no, no hay un narcoestado; pero les digo una cosa: si no trabajamos ya, muy juntos, puede que se nos vaya de las manos en dos años o más, así que tenemos, como dicen aquí, que ponernos las pilas”, dijo la embajadora.

El pasado 10 de octubre, la Asamblea Legislativa aprobó una moción para que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico investigue si existen vínculos entre el gobierno y el crimen organizado, a raíz de publicaciones internacionales y hechos cuestionados a la actual administración en materia de seguridad.

Ariel Robles, diputado del Frente Amplio (FA), argumentó que la investigación es necesaria porque los decomisos de droga al narcotráfico cayeron en un 75%.

La moción señaló que hubo un posible debilitamiento del apoyo del Ministerio de Seguridad a los operativos contra la delincuencia organizada, así como falta de apoyo del Servicio de Vigilancia Aérea de Costa Rica (SVA) en operativos.

Además, cita que el gobierno retiró a la Policía de Control de Drogas (PCD) de los aeropuertos, puertos y puestos fronterizos, y que trasladó la Academia Nacional de Guardacostas de Quepos, Puntarenas, a Pococí, Limón, a 103 de km de la costa más cercana.

El martes pasado, durante el acto de entrega de escáneres antidrogas donados por Estados Unidos a Costa Rica, Telles dijo que su país no tiene mejor aliado en la lucha conjunta contra el narcotráfico que el presidente Rodrigo Chaves y el gobierno costarricense.

Por su parte, Chaves fustigó los señalamientos de que el país tiene un “narcogobierno” al calificar de “sinsentidos” las acusaciones de diputados sobre una supuesta infiltración del narcotráfico en los cuerpos policiales.

