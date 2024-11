Rodrigo Chaves fustiga señalamientos de narcogobierno al recibir escáneres de Estados Unidos

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, rechazó este martes las acusaciones de que el país tiene un “narcogobierno”. Así lo afirmó en el acto de entrega oficial de los escáneres antidrogas donados por el Gobierno de los Estados Unidos, equipos que serán instalados en puerto Caldera y en el puerto de Japdeva, en Moín, en el 2025.

Durante el evento, realizado en el Aeropuerto Juan Santamaría, Chaves calificó de “sinsentidos” los señalamientos de diputados sobre una supuesta infiltración del narcotráfico en los cuerpos policiales. Aseveró que la donación de los escáneres y otros equipos de monitoreo, junto con el apoyo constante de las autoridades norteamericanas, evidencian que Costa Rica no está dominada por grupos narcotraficantes.

Las declaraciones del jefe de Estado costarricense se produjeron luego de que Cinthya Telles , embajadora de EE. UU., indicó que el gobierno norteamericano atendió la petición de ayuda de su “amigo”, el presidente Chaves, debido a que la administración costarricense sobresalía entre todos los aliados del gobierno estadounidense.

“Nuestra embajada y el Gobierno de los EE. UU. respondieron positivamente a esa solicitud del presidente y lo hicimos por una razón muy simple: los Estados Unidos no tienen mejor aliado en la lucha conjunta contra el narcotráfico y contra el crimen organizado que el presidente Chaves y su gobierno aquí en Costa Rica”, afirmó la embajadora al entregar la donación.

Posterior a la intervención de Telles, el presidente sostuvo que las palabras de la embajadora constituyeron una declaración clara y suficiente.

“Yo iba a decir que estos escáneres representaban un mensaje clarísimo, pero ya no lo tengo que decir. Escuchar a la señora embajadora de un gobierno, de un país donde las cosas no se hacen más que con la seriedad absoluta, con el vigor absoluto, con todo el peso de la ley cuando se trata de la lucha contra el escarnio y el cáncer del narcotráfico, fue suficiente”, expresó Chaves.

El mandatario insistió en que argumentar que la policía o el gobierno están ligados al narcotráfico sería tan ilógico como formar una comisión legislativa para verificar si en ese momento, alrededor del mediodía, era de día en el aeropuerto. Chaves dijo que los cuerpos policiales “no representan narcotraficantes” y reiteró que su administración ha luchado “contra viento y marea” para combatir este problema que calificó como un cáncer.

“¿Para qué hacer denuncias que manchan la honra nacional en los diarios internacionales, cuando periodistas malintencionados públican y firman artículos en la prensa internacional diciendo que aquí, este pueblo, nuestras fuerzas policiales y nuestro gobierno somos narcotraficantes? Ni verguenza les da. Cuando los diputados, parados frente a una curul , protegidos por una inmunidad dicen ‘narcogobierno’”, dijo el mandatario.

Luego, agregó: “Lo que se ve no se pregunta”, dijo una persona famosa en México. Lo que es público y notorio, lo que es evidente, no se cuestiona. No se hacen comisiones para cuestionar lo evidente y contradecir la evidencia; si se hacen, no es por buena intención”.

Durante el acto, Chaves también cuestionó la labor de los diputados en la Comisión de Seguridad, señalando que recurrieron al ministro de Seguridad, Mario Zamora, para consultar información en lugar de realizar investigaciones propias o utilizar los recursos técnicos disponibles. Según el mandatario, esta información no debe ser pública y favorece a los grupos narcotraficantes.

Los escáneres, valorados en más de ¢9.900 millones, serán instalados en el muelle Gastón Kogan en Moín, Limón, y en el muelle de Caldera, en Esparza, Puntarenas. Estos dispositivos generan imágenes de alta resolución en 4D y un alcance de 360° para visualizar estructuras internas. Además, la donación incluye la capacitación del personal encargado de operarlos y la instalación de los equipos.

La donación también contempla dos drones de alta tecnología y autonomía, valorados en ¢2.300 millones. Estos dispositivos están diseñados para realizar patrullajes aéreos de larga distancia, aumentando la capacidad de vigilancia en zonas de difícil acceso y apoyando las operaciones de seguridad en tierra.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, la operación de seguridad portuaria se inició el 13 de julio de 2023 con la instalación de dos escáneres fijos en la Terminal de Contenedores de Moín. Desde entonces, se han decomisado ocho toneladas con 27 kilos de droga.

A inicios de noviembre, el Comando Sur recomendó priorizar la instalación de los primeros dos sistemas en el puerto de Caldera, operado por la Sociedad Portuaria de Caldera, y en el muelle de Moín, Limón, administrado por Japdeva. Sin embargo, un informe técnico del mismo organismo señaló que los operadores de Caldera se mostraron “reacios” a respaldar la instalación del escáner y su infraestructura en el muelle actual. Ambos puertos enfrentan desafíos: en Caldera, se destacó la falta de cuerpos policiales, mientras que en Japdeva es necesaria la mejora de las instalaciones portuarias.

Imagen del Escáner en Moín, Limón, utilizado para la detección de drogas. Foto suministrada por prensa MAG

