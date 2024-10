Diputados aprueban investigar presuntos nexos del gobierno con el crimen organizado

Con 38 votos a favor y seis en contra, el plenario aprobó este jueves una moción para que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa investigue presuntos vínculos entre el Gobierno y el crimen organizado, a raíz de publicaciones internacionales y hechos cuestionados a la actual administración en materia de seguridad.

Votaron en contra los diputados oficialistas. Pilar Cisneros, vocera del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), afirmó que es absolutamente ofensivo y ridículo hablar de que “este es un narcoestado”, como lo insinuó la legisladora del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén.

Ariel Robles, del FA, alegó que la investigación es necesaria porque, con la actual administración, los decomisos de droga al narcotráfico cayeron en un 75%.

La moción aprobada señala la intención del gobierno de construir cárceles de carpas y el traslado de la Academia Nacional de Guardacostas, la cual entrena a oficiales en operativos de seguridad y narcotráfico, de Quepos, Puntarenas, a Pococí, Limón, a 103 de km de la costa más cercana.

Además, la flotilla de naves del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) quedó reducida a un solo avión en servicio.

Además, cita la investigación que el Ministerio Público abrió en agosto de 2023 luego de una publicación del diario El Universal, de México, el cual denunció una supuesta negociación del gobierno costarricense “con redes mafiosas locales, ligadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación”. El fin de esa negociación sería “reducir la violencia callejera, a cambio de permitir el paso del narcotráfico”.

En marzo del 2023, la prensa internacional también destacó la creciente inseguridad en Costa Rica. The Washington Post publicó un reportaje titulado “Costa Rica, laid-back land of ‘pura vida’ succumbing to drug violence” (Costa Rica, tierra relajada del ‘pura vida’ sucumbe a la violencia del narcotráfico), señalando la situación crítica en Puntarenas. Posteriormente, el diario El País de España también se hizo eco de la grave situación de seguridad en el país.

En abril de 2023, continúa la moción, el mandatario Rodrigo Chaves minimizó la crisis, argumentando que no se trataba de una crisis real, sino de “malos matándose entre ellos”.

Noticia en desarrollo...