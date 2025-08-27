Política

Diputados de gobierno y PLN entierran proyecto de ley para regular ‘lobby’ y ‘puertas giratorias’

En marzo del 2024 un informe anticorrupción de la OCDE llamó la atención a Costa Rica por la falta de regulación del ‘lobby’

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas
25/02/2025, San José, Asamblea Legislativa, recorrido por la asamblea, para hacer fotografías ilustrativas del Lobby en la asamblea.
Congresistas enterraron el proyecto de ley que buscaba regular el 'lobby' y las puertas giratorias. Estas prácticas seguirán a la libre en Costa Rica. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LobbyCabildeoCorrupciónAsamblea Legislativa
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.