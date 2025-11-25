Política

Diputados aprueban Presupuesto 2026 por ¢12,8 billones

Presupuesto Nacional 2026 se aprobó por mayoría, con 43 votos a favor y uno en contra; contiene gastos para últimos cuatro meses del gobierno de Rodrigo Chaves

Por Aarón Sequeira
Diputados en Plenario Legislativo
Los diputados votaron el Presupuesto Nacional 2026 en primer debate, con 43 votos a favor. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

