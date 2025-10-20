Política

Diputado independiente se compromete a renunciar a su inmunidad por este motivo

Legislador asegura que no tiene nada que esconder, frente a señalamientos realizados en un canal de televisión

Por Aarón Sequeira

El diputado Luis Diego Vargas se comprometió este lunes, temprano, a renunciar a su inmunidad para someterse a investigación de parte de la autoridad judicial que así lo requiera, luego de ser vinculado con una presunta organización dedicada al tráfico internacional de drogas.








