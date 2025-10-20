Diputado independiente se compromete a renunciar a su inmunidad por este motivo

El diputado Luis Diego Vargas se comprometió este lunes, temprano, a renunciar a su inmunidad para someterse a investigación de parte de la autoridad judicial que así lo requiera, luego de ser vinculado con una presunta organización dedicada al tráfico internacional de drogas.

En un video de 56 segundos, compartido a las 6 a. m., el congresista negó cualquier tipo de vinculación con sujetos presuntamente investigados por narcotráfico, en particular un hombre llamado José Luis Liu Paniagua.

Vargas se refiere a un reportaje difundido el martes pasado por el programa Central Noticias, del canal de televisión ¡OPA!, donde se afirmó que Liu ha sido investigado por la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

En dicho reportaje, informaron de que Liu había tenido contacto con varios legisladores, entre ellos los independientes Johana Obando y Luis Diego Vargas, así como el oficialista Manuel Morales y el liberacionista Pedro Rojas.

Presuntamente, el contacto con Morales y Rojas se dio a través de Luis Diego Vargas, cuyo despacho visitó Liu. En el reportaje, se indica que el sujeto tendría una función de nexo entre organizaciones colombianas y grupos en Estados Unidos, dedicados al narcotráfico.

Incluso, Liu publicó fotografías con algunos de esos diputados, en sus redes sociales.

Días antes, se había dado a conocer que el fiscal general de la República, Carlo Díaz, solicitó la desestimación de una denuncia anónima por presunta legitimación de capitales, que ligaba a Liu con el financiamiento de las campañas de Johana Obando y Luis Diego Vargas.

Luego de las pesquisas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), bajo la dirección de la Fiscalía General, a mediados de setiembre pasado, se solicitó la desestimación de esa denuncia por falta de pruebas.

“Después de la hora de fama que me cayó esta semana, mi único señalamiento es que recibí a un empresario agrícola (pues Liu presuntamente se dedica a la industria del cáñamo), en la Asamblea Legislativa, el cual ingresó con registro oficial, identificándose, por lugares públicos, y en mi oficina, no en un cuarto oscuro, ni disfrazado, ni cayó en paracaídas. No entiendo por qué un medio de comunicación intentó relacionarme con temas de un presunto narcotráfico”, dijo Vargas.

El diputado independiente (originalmente del Partido Liberal Progresista, al que renunció en mayo) dijo que, si alguien tiene la mínima duda sobre su probidad, él pone a disposición su inmunidad para que lo investiguen.

Sin embargo, hasta el momento, tal como lo señaló Carlo Díaz, no existe ninguna investigación ni se ha desestimado ninguna causa sobre presunto narcotráfico que relaciones a los diputados Obando, Vargas, Morales y Rojas.

“Es más, públicamente, renuncio a mi inmunidad para lo que requiera cualquier autoridad. El que nada debe, nada teme”, agregó Luis Diego Vargas.