Política

Diputada de Limón llora en sesión de Asamblea: ‘¿Qué vamos a celebrar?, están matando a nuestra gente en la calle, frente a niños de kínder’

Rosalía Brown dijo que cómo van a estar gozando los limonenses cuando los están matando por la inseguridad

Por Aarón Sequeira

Rosalía Brown Young tomó el micrófono con dolor en el pecho y la garganta y su rostro cubierto de lágrimas. La diputada no pudo ocultar su tristeza y consternación por las muertes de sus coterráneos limonenses. Todo ese dolor lo soltó frente a los 35 congresistas que fueron este jueves a la sesión de la Asamblea, en la ciudad de Limón.








Rosalía BrownDiputados en LimónAsamblea Legislativa en LimónDía de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense
