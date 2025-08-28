Diputada de Limón llora en sesión de Asamblea: ‘¿Qué vamos a celebrar?, están matando a nuestra gente en la calle, frente a niños de kínder’

Rosalía Brown Young tomó el micrófono con dolor en el pecho y la garganta y su rostro cubierto de lágrimas. La diputada no pudo ocultar su tristeza y consternación por las muertes de sus coterráneos limonenses. Todo ese dolor lo soltó frente a los 35 congresistas que fueron este jueves a la sesión de la Asamblea, en la ciudad de Limón.

Su intervención duró tres minutos, pero fue suficiente para dejar a los demás legisladores sin palabras y así lo dijeron los que usaron el micrófono después de ella, Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), y Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista (PLP).

Rosalía Brown: "No hay nada que celebrar, los limonenses sentimos dolor"

Brown explicó que, en la cultura afrocostarricense, la música expresa tanto alegría como tristeza, y enfatizó que cuando la gente solo ve la alegría del calipso, ellos también están con dolor.

“A veces nos ven a los afrodescendientes bailando y brincando, pero es el dolor que sentimos cuando están matando a nuestra gente en la calle. El dolor que sentimos los limonenses porque los niños, frente a un kínder, ven cómo mataron a nuestra gente. No podemos gozar, ¿cómo vamos a gozar?“, lamentó la diputada fabricista.

Esa referencia de la diputada está directamente relacionada con el crimen perpetrado este miércoles muy cerca de un kínder en Pueblo Nuevo de Limón.

Durante la tarde, cuatro sujetos en un vehículo emboscaron al nicaragüense Evaristo Enríquez Rodríguez y lo acribillaron frente a una niña de cuatro años que viajaba con él en un pick-up.

Además, este es el segundo asesinato que ocurre en el centro de esa provincia en el término de tres días, ya que el domingo 24 de agosto dos sicarios acabaron con la vida del abogado Jermaine Cruickshank Edwards, mientras estaba en un bar en el sitio conocido como Siglo XXI.

Cruickshank es hijo del expresidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank. En su familia, también hay un tío exdiputado y su prima Angie es la actual defensora de los Habitantes de la República.

La ex vicepresidenta legislativa (2024-2025) reconoció que sintió alegría por el proyecto hecho ley para que el Estado les pague las deudas a los exestibadores, pero reclamó que con la inseguridad de las calles limonenses no puede sentirse totalmente tranquila.

Brown se preguntó qué le van a decir a los jóvenes y niños, qué van a bailar y celebrar, cuando le deben tanto a la provincia de Limón, y la violencia llega a las puertas de los jardines de niños.

“No hay nada que celebrar, sinceramente”, reclamó la diputada porque, además, los deportistas no reciben apoyo estatal ni del sector privado, ni siquiera pueden tener un club de fútbol en primera división.

Rosalía Brown criticó que los recursos del Fondo de Desarrollo de Limón (Fodeli) estén sin ejecutar, por lo que pidió ayuda a los demás diputados para fomentar el trabajo para los limonenses, pues, según dijo, los recursos llevan 20 años sin usarse.

“¡Bailen! Como dice la canción, palo, palo, eso es lo que nos han dado y nos siguen dando. Tenemos que liberar a Limón, si Limón no se levanta, Costa Rica no se levanta", criticó la legisladora.