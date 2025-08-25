Sujeto con ropa deportiva y casco asesinó a Cruikshank, dice OIJ

Jermaine Cruickshank, hijo del exdiputado Eduardo Cruickshank, fue asesinado a balazos en un bar-restaurante en Limón. Foto: Tomada de redes sociales

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que dos motociclistas fueron quienes asesinaron a Jermaine Cruikshank Edwards, hijo del expresidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruikshank (fallecido en marzo de este año).

El crimen ocurrió la noche de este domingo en el bar restaurante Linda Vista en la comunidad de Siglo XXI y, según precisó Randall Zúñiga, director del OIJ, solo uno de los motociclistas se bajó y entró al local para atacar a su víctima.

La vestimenta del atacante llamó la atención de Cruikshank, quien intentó ponerse a salvo; sin embargo, fue impactado en varias ocasiones en la espalda y la cabeza, según el reporte de la Policía Judicial. Otra fuente cerca al caso, precisó que el ahora fallecido recibió 13 impactos de bala.

“Generalmente se realiza la victimología y es bastante amplia, hay que descartar algunas situaciones de índole familiar, personal y patrimonial, en este momento determinar cuál fue la línea que generó la muerte de esta persona es demasiado pronto”, precisó el jefe policial. Agregó que trabajan en resolver el caso cuanto antes.

Cruikshank, de 40 años, denunció en marzo del año pasado a un hombre de apellido Torres por el supuesto delito de administración fraudulenta; precisamente, esa es una de las líneas de investigación que siguen las autoridades para determinar si ese caso tiene o no relación con el homicidio.

El ofendido dirigía el bufete Cruikshank Derecho & Comercio que, según sus redes sociales, se especializa en gestión de crédito, notariado y cobros, así como venta y venta de propiedades.