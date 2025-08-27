Sicarios acribillan a hombre frente a niña de cuatro años

Evaristo Enriquez Rodríguez, fue asesinado la tarde del miércoles 27 de agosto frente a una niña de cuatro años quien resultó ilesa tras el ataque con arma de fuego, el hecho ocurrió en Pueblo Nuevo de Limón.

Un nuevo hecho violento ocurrió en el cantón central de Limón esta vez en la comunidad de Pueblo Nuevo.

Un hombre identificado como Evaristo Enriquez Rodríguez de origen nicaragüense fue emboscado por cuatro sujetos que se movilizaban en un carro y dispararon en múltiples ocasiones contra el ofendido quien iba en un pick up.

Una niña de cuatro años presenció el violento ataque ya que según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el fallecido iba con la menor quien resultó ilesa.

Minutos después se reportó el hallazgo de un Toyota, Yaris, blanco, que fue quemado y en el que presuntamente se habrían desplazado los sospechosos. Dicho automotor tenía denuncia por robo en el OIJ de Heredia.

El fallecido no contaba partes policiales ni expediente judicial, según explicó una fuente relacionada con la atención de este caso.

El Director de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, confirmó que atendieron el asesinato junto a la Policía Judicial, a la vez que informó que dieron contención en la zona para tratar de ubicar a los autores del crimen.

Este es el segundo asesinato que ocurre en el centro de esa provincia en el término de tres días, ya que el domingo 24 de agosto dos sicarios acabaron con la vida del abogado Jermaine Cruikshan Edwards mientras estaba en un bar en el sitio conocido como Siglo XXI.

Hasta el lunes de esta semana la provincia de Limón reportaba 116 homicidios, a los que se suma el hecho ocurrido este martes 27 de agosto.