Sicarios acribillan a hombre frente a niña de cuatro años

Hecho ocurrió la tarde de este miércoles en Pueblo Nuevo de Limón

Por Christian Montero
Sicarios acribillan a hombre frente a niña de cuatro años
Evaristo Enriquez Rodríguez, fue asesinado la tarde del miércoles 27 de agosto frente a una niña de cuatro años quien resultó ilesa tras el ataque con arma de fuego, el hecho ocurrió en Pueblo Nuevo de Limón. (Foto Cortesía /Foto Cortesía)







