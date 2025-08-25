Defensora de los Habitantes lamenta asesinato de su primo Jermaine Cruickshank: ‘Hoy la violencia llegó a nuestras vidas’

Angie Cruickshank, en febrero de 2023 al jurar como defensora de los Habitantes. Fotografia:

La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, lamentó públicamente la muerte de su primo, Jermaine Eduardo Cruickshank, asesinado a balazos la noche de este domingo en el bar restaurante Linda Vista, en la localidad de Siglo XXI, Limón.

El homicidio de su familiar se suma a la creciente ola de violencia que golpea al Caribe costarricense. En sus declaraciones, la Defensora no solo expuso su duelo personal, sino también la urgencia de enfrentar la inseguridad que aqueja a miles de familias en la región.

A través de sus redes sociales, la jerarca expresó:

“Hoy la violencia llegó a nuestras vidas. Esta noche nos unimos a las tantas familias limonenses, costarricenses, que viven el dolor de perder a un ser querido por la inseguridad que está destrozando nuestras comunidades. Hoy soy una más que pide a Dios fortaleza, por mi tía, por mis primas y primos, por sus hijos, por sus tíos…”

Jermaine Cruickshank, de 40 años, era hijo del exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruickshank Smith.

El hijo del exdiputado Eduardo Cruickshank, Jermaine Eduardo Cruickshank, fue asesinado en un ataque armado en un bar de Limón. (Reiner Montero, corresponsal GN/Reiner Montero, corresponsal GN)

Según confirmó la Policía, el hombre se encontraba en el local alrededor de las 7 p. m., cuando dos sujetos armados ingresaron y le dispararon en múltiples ocasiones. Testigos aseguraron que los atacantes llegaron en motocicleta, vestidos con camisa blanca y pantalonetas negras, y huyeron tras perpetrar el homicidio.

La Cruz Roja Costarricense encontró en el sitio varios casquillos de arma calibre 9 mm. Paralelamente, fuentes judiciales confirmaron que la víctima tenía en trámite una denuncia por el presunto delito de administración fraudulenta, interpuesta en marzo de 2024.

Angie Cruickshank asumió el cargo de defensora de los Habitantes en febrero de 2023. Es licenciada en Derecho y máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos, con amplia experiencia en organismos internacionales como la OEA y el Sistema de Naciones Unidas.