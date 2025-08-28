Política

‘Limón es una bomba de tiempo. Mientras estamos aquí, están enterrando al hijo de un expresidente legislativo’, lamenta diputada del PUSC

Fuerte intervención de María Marta Carballo, en sesión de la Asamblea por el Día de la Persona Negra, cuestionó crisis de inseguridad que vive la provincia

Por Aarón Sequeira

La diputada María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), subió al podio este jueves, en la sesión de la Asamblea Legislativa en la Casa de la Cultura de Limón, y dejó caer un balde de agua fría encima de los 35 diputados que tenía al frente, luego de un discurso lleno de promesas de la jefa chavista, Pilar Cisneros.








