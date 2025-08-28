‘Limón es una bomba de tiempo. Mientras estamos aquí, están enterrando al hijo de un expresidente legislativo’, lamenta diputada del PUSC

La diputada María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), subió al podio este jueves, en la sesión de la Asamblea Legislativa en la Casa de la Cultura de Limón, y dejó caer un balde de agua fría encima de los 35 diputados que tenía al frente, luego de un discurso lleno de promesas de la jefa chavista, Pilar Cisneros.

“Mientras estamos aquí, en esta bella sesión solemne, están enterrando al hijo de un expresidente del Primer Poder de la República (Eduardo Cruickshank). Hay una madre que llora, un hermano que llora. Muchos de los que estamos aquí crecimos con ese joven o lo vimos crecer. ¿Las razones? Qué más da", manifestó la socialcristiana.

María Marta Carballo: "El narcotráfico e inseguridad es lo que sufrimos los limonenses"

La fuerte intervención de Carballo, oriunda de Limón, enfatizó que esa provincia hoy sufre constantemente balaceras, narcotráfico, inseguridad, así como desempleo, rutas viales mal hechas, falta de agua y de oportunidades.

“Limón es una bomba de tiempo”, agregó la legisladora y fustigó a la oficialista Ada Acuña, quien poco antes que ella se hizo acompañar por una menor de edad en su intervención, pues Carballo le señaló que esa niña lo que necesita es seguridad y oportunidades, no promesas.

Carballo apuntó que la cruda realidad de Limón está en evidencia con situaciones como la que vive la familia Cruickshank Edwards, luego del asesinato a quemarropa de Jermaine, hijo del expresidente del Congreso, el domingo pasado, en un bar en el centro de la ciudad.

La diputada agregó que muchos crecieron con Jermaine, de 40 años, y agregó que ella está preocupada, agobiada y turbada de que muchas de las personas con las que ella creció están enterrados o sufriendo la violencia.

Además, la socialcristiana cuestionó a las otras fracciones legislativas que se han opuesto a proyectos suyos, como el de la marina de Limón, para autorizar a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) a construir esa obra.

Antes de Carballo, habían intervenido Ada Acuña y Pilar Cisneros, como representantes del oficialismo del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), quienes afirmaron que el gobierno de Rodrigo Chaves ha impulsado muchas obras para la provincia.