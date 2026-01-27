Política

Claudia Dobles señala cuáles medidas de Rodrigo Chaves revertiría desde el primer día

Dobles alega que no es candidata del PAC, sino de una coalición, y dice que el gobierno actual tiene a Costa Rica en tres crisis por incompetencia, negligencia e incapacidad

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Candidata Claudia Dobles
Claudia Dobles dijo en una entrevista con La Nación que ve en la Coalición que representa el vehículo para agrupar un bloque de oposición sólido en segunda ronda. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Claudia DoblesElecciones 2026
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.