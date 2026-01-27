Claudia Dobles señala cuáles medidas de Rodrigo Chaves revertiría desde el primer día

Claudia Dobles dijo en una entrevista con La Nación que ve en la Coalición que representa el vehículo para agrupar un bloque de oposición sólido en segunda ronda.

Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), sigue confiando en que puede llegar a segunda ronda, pese a los resultados de las últimas encuestas. En una entrevista concedida antes de las elecciones, anunció cuáles medidas de Rodrigo Chaves revertiría desde el primer día, en caso de llegar al gobierno.

Devolvería la Academia de Guardacostas a Quepos, reabriría el puesto de guardacostas en bahía Drake, reinstalaría la Policía de Control de Drogas (PCD) en puertos y aeropuertos, y desbloquearía el presupuesto del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Entrevista a profundidad con Claudia Dobles

La siguiente es la entrevista concedida por la aspirante a pocos días de las elecciones:

— Según las últimas encuestas, el oficialismo está ganando terreno. Muchos lo siguen viendo como una opción de cambio frente al pasado, en donde estaban el PLN, el PUSC, el PAC; algunos interpretan que hay una especie de resentimiento hacia la falta de soluciones del pasado. ¿Por qué debería el electorado creer de nuevo en una oferta vinculada a quienes gobernaron en el pasado?

— Las encuestas lo que indican es que no hay nada que esté decidido ni definido. El porcentaje de indecisos sigue siendo alto y esas personas, dependiendo cómo se decidan al final, puede que el panorama quede muy diferente.

“Desde que iniciaron las encuestas del CIEP, hasta el día de hoy, nosotros seguimos creciendo de manera sostenida. Nosotros lo estamos viendo realmente con muchísimo optimismo de que aquí no hay nada escrito, hay muchísima gente indecisa y es justamente a esas personas indecisas a las que nosotros les queremos hablar".

— ¿Qué le preocuparía a usted de un eventual continuismo?

— En este momento nosotros estamos experimentando, en una sola administración, tres grandes crisis. Una crisis de seguridad, de salud y de educación al mismo tiempo, sin ningún tema externo que esté generando realmente un impacto en que eso sea así. Es decir, esas tres crisis son por incompetencia, por negligencia, por incapacidad de parte de la administración.

“Es decir, en los tres grandes ejes que forman la base fundamental de nuestra sociedad: seguridad, educación, salud y yo pondría generación de empleo, no hay absolutamente ninguna acción que mejore, no hay ruta, no hay estrategia, no hay acciones en el corto plazo no hay absolutamente nada.

“Entonces, yo sí me pregunto, como costarricense, ¿cuál es la gran oferta que nos está vendiendo el continuismo? Continuar por una ruta de tres crisis".

— Ustedes, en varias oportunidades, han dicho que como coalición son el partido que tiene más posibilidades de sumar otras tendencias, de abrir canales de diálogo. ¿Han valorado ser más bien ustedes los que se sumen a otra tendencia?

–Lo primero que tenemos que poner nosotros es a Costa Rica antes que cualquier bandera partidaria.

“Nosotros tenemos una agenda de trabajo que se construyó en conjunto con otro partido político para poder generar la coalición y que fue la que se puso sobre la mesa para que se incorporara el tercer partido nacional que se nos ha unido. Creemos firmemente que bajo una agenda de trabajo común nosotros podemos generar alianzas y podemos generar coaliciones con otros movimientos políticos.

— ¿Usted cree que les agarró tarde como partidos de oposición para empezar a buscar puntos de acuerdo y empezar a consolidar una alianza de oposición?

–Nosotros lo hicimos desde el principio (...) Ante la situación que tenemos en el país, ante la narrativa y la oferta de continuar en la ruta que nos tiene esta administración, había un llamado de sumar fuerzas.

“Nosotros al menos lo propusimos no desde que inició la campaña, sino desde antes. Lamentablemente, creo yo, hubo en ese momento, -posiblemente ya la perspectiva haya cambiado al día de hoy- una falta de lectura de la situación país de parte de otros partidos, que algunos la respuesta que tuvimos es que les alcanzaba a solos".

— ¿Esa falta de perspectiva que usted dice que hubo al inicio de otros partidos, cree que está llegando tarde en este momento o todavía hay posibilidad de que se dé esa alianza que logre consolidar una oposición?

–Nunca es tarde (...), mi preferencia es que se hubiera logrado una coalición de oposición más grande desde el inicio. Pero el proceso también nos ha llevado a encontrarnos y nos ha llevado a ver entre nosotros cuáles son las coincidencias, que en muchos casos son bastante evidentes.

“Creo que nunca es tarde y sí creo que hay grandes posibilidades de generar una alianza más grande en una segunda ronda”.

— ¿Cuál fue la razón para haber buscado una doble postulación? ¿No cree que eso la gente lo pueda ver como una señal de duda al inicio? ¿cambió su posición entre el momento que se postuló y ahora ?

–No, yo creo que los próximos cuatros años mucha de la democracia que conocemos el día de hoy se juega en la Asamblea Legislativa.

“La próxima Asamblea Legislativa va a tener en su periodo nombramientos que son importantísimos para el futuro del país, no de los próximos 4 años. Tendrá que revisar los nombramientos de 14 magistrados. Esos 14 magistrados forman un número muy significativo que puede inclinar la balanza en cómo se define el próximo fiscal general. También se tendrán que revisar nombramientos de la Contraloría, de la Procuraduría y de la Defensoría de los Habitantes.

“Entonces, yo sí creo que hay una responsabilidad, no solamente de decir que nosotros tenemos la capacidad de liderar desde el Ejecutivo (...) pero nosotros estamos proponiendo transformaciones y reformas que se tienen que llevar desde el legislativo y que ahí también yo me hago responsable".

Claudia Dobles criticó la falta de acciones del Ejecutivo en la lucha contra el crimen organizado. (Alonso Tenorio/Atenorio)

— Usted ha mencionado en algunos espacios que uno de los errores que tuvo la anterior Administración fue la comunicación. ¿Qué cambiaría usted en el manejo de la comunicación en un eventual gobierno? ¿Cree que el manejo que le ha dado este gobierno a esa área repercute en los altos niveles de aceptación del presidente y la candidata oficialista?

–Creo que esta administración ha sido muy hábil en colocar una narrativa.

“También creo la forma de comunicarse de parte del gobierno, definitivamente tiene que ser mucho más ágil, mucho más proactiva, tiene que reaccionar más rápido. En el momento en que nosotros estábamos en la administración pasada, creo que todavía se mantuvo una forma de comunicación que era tal vez muy tradicional. Y ya eso no funciona con las redes sociales, con las posibilidades de la absoluta inmediatez".

— Al inicio de su campaña se percibía un interés de que la gente no viera la coalición como una extensión del gobierno anterior. Sin embargo, en los mensajes que hemos visto que usted lleva a las comunidades o comparten los debates, sí se habla mucho de los logros que se alcanzaron en ese periodo.

–Es que las dos cosas son reales al mismo tiempo, es decir, nosotros no somos la continuidad de lo que hubo antes, porque eso ya no existe y porque nosotros somos una propuesta de coalición.

“A mí me gusta pensar y plantearle a la ciudadanía que yo represento un movimiento que es mucho más grande que un partido, pero eso no significa que esos partidos políticos que están en esa coalición desaparezcan, ni que yo no sea militante de uno de esos partidos, ni que lo niegue, ni que no traiga la experiencia, las lecciones aprendidas que yo tuve de participar en una administración.

“Entonces, las dos cosas son verdad al mismo tiempo. La gente me pregunta, “¿bueno, pero entonces usted es la candidata del PAC?”, yo soy la candidata de una coalición, yo no soy la candidata del PAC (...) pero yo soy una persona militante del PAC, he estado en una administración de ese partido y también lo pongo sobre la mesa como parte de mi experiencia”.

— ¿Qué acciones o medidas que se tomaron en la anterior Administración y que usted sabe que dieron resultado, retomaría o traería usted de vuelta en un eventual gobierno?

–Bueno, lo más importante es tener una estrategia para la seguridad.

“El liderazgo de que el presidente de la República pueda coordinar el Consejo Nacional Presidencial de Seguridad que sea liderado por la presidencia de la República y trabaje en colaboración con el Poder Judicial y el Poder Legislativo.

“Otra cosa que nosotros recuperaríamos, que fue muy exitosa, fueron los megaoperativos”.

— ¿Y hay alguna acción que se haya gestado en este gobierno y que usted crea que valga la pena continuar?

–Lo que estamos haciendo para poder mapear qué iniciativas ha hecho la Administración que valga la pena continuar (...) es que le hemos solicitado a los diferentes sectores que nos dejen saber qué iniciativas ellos han visto que nosotros deberíamos continuar.

“Hay procesos que no necesariamente parten de esta administración, sino que venían de administraciones anteriores que nosotros sin duda continuaríamos, como por ejemplo, los procesos para que muchísimas personas -y esta administración creo que lo ha hecho de manera exitosa- puedan obtener sus títulos de bachillerato con una estrategia de graduaciones importantes a nivel de secundaria".

— ¿Cuáles medidas de esta administración serían las primeras en frenar o revertir inmediatamente en un eventual Gobierno?

–Una de ellas es enviar la Academia de Guardacostas de nuevo a Quepos, donde hay costa. En este momento ellos están entrenando en una piscina, eso no tiene absolutamente ningún sentido. También desde el primer día revertiremos la decisión de cerrar el punto de guardacostas en bahía Drake, que se sabe que es una ruta por donde nos está entrando droga.

“Otra de las decisiones que nosotros revertiríamos es regresar la Policía de Control de Drogas a nuestros puertos y aeropuertos, a nuestra parte de fronteras.

“Desbloquearíamos el presupuesto que ya la Asamblea Legislativa le aprobó al Organismo de Investigación Judicial".

— Y más en términos de forma, ¿qué haría usted diferente frente al gobierno actual? Es decir, ¿cuál es la oferta? ¿Qué cambiaría drásticamente?

–Nosotros somos un movimiento que cree en una forma de hacer política completamente diferente a esta administración. Nosotros creemos que la política tiene que ser ponerse a trabajar, no andar buscando culpables, sino buscar las formas de resolverle a la gente.

“Creemos que la política se tiene que ejercer desde la Presidencia de la República en especial con base al respeto. Expresiones que hemos visto en esta administración y que le hemos visto, por ejemplo, a la candidata Laura Fernández, no corresponden a la investidura que se necesita en la Presidencia de la República. Entonces, yo le diría que nosotros le queremos regresar la decencia a la función pública".

— Hay al menos cinco proyectos que este gobierno frenó o decidió empezar de cero: Ciudad Gobierno, la Marina de Limón, la ampliación de la ruta 27, el tren eléctrico y el proyecto San José San Ramón. Estos últimos recién acaban de ser enviados a la Asamblea Legislativa y en los tres primeros no hay una propuesta clara en este momento. ¿Cuál va a ser el manejo que le va a dar a estos proyectos? ¿Se van a retomar?

–El proyecto del tren eléctrico que me parece lamentable dado que la Administración lo único que hizo fue que recortó el proyecto en dos etapas, ojalá lo hubieran hecho desde el primer año.

“Ese proyecto en la Asamblea Legislativa tendrá que continuar su discusión. Lo único que sí haremos es una revisión y ya le hemos dicho también a la Unión Europea que en este momento está financiando esa versión recortada del tren eléctrico, que sí hay que revisar dos temas: El primero es que el proyecto todo va a nivel de terreno y técnicamente (..) Y el otro punto que sí creo que tendríamos que revisar es la tarifa que se duplicó, esto porque la Administración tomó una decisión de quitar el subsidio.

“Los temas que están en discusión en la Asamblea Legislativa, por supuesto que tienen que continuar y retomar la cartera de inversión, que aproximadamente era de $2.500 millones, de los cuales esta administración solo ha tenido la capacidad de ejecutar o de avanzar en poco más del 10%“.

— La actual administración alega que muchos contratos venían con errores de diseño, que venían algunos cuestionamientos de corrupción como los que se enfrentaron con el caso Cochinilla.

–Y le adjudicaron a las mismas compañías. Las adjudicaciones que han hecho en esta administración han sido de las mismas compañías, entonces no sé cuál es la crítica.

“En todo caso, los procesos de licitación tienen que mejorar. Los procesos como están al día de hoy, tienen ventanas de oportunidad para que se nos infiltre la corrupción. Pero entonces lo que habría que haber hecho es entrarle fuertemente a cuáles van a ser los mecanismos que vamos a implementar en esos procesos para que sean más transparentes y que podamos evitar actos de corrupción que se dieron en mandos medios.

“Nosotros estamos proponiendo generar mecanismos de digitalización e incorporar herramientas tecnológicas que nos van a permitir esa transparencia, trazabilidad y auditorías en tiempo real".

— Usted también ha mencionado que se debe revisar la ley de empleo público que se impulsó en el 2023. ¿En qué consiste esa revisión? ¿También piensa revisar la ley que los sindicatos llaman como la ley antihuelgas?.

–Con respecto a la ley de empleo público, lo que yo he dicho es que el espíritu de la ley de empleo público traía varios objetivos, pero tenía dos objetivos que eran importantes, que siguen siendo importantes al día de hoy: ordenar, empezar a crear un orden y también generar un incentivo para atraer talento al sector público.

“Se sabía que eso iba a significar generar un plan para que se pudiera ver cómo se podía ir cerrando progresivamente la brecha, que es esa atracción de talento, en una mejora del esquema salarial, entre salario global y salario compuesto, y cómo esa ley se tenía que reglamentar.

En la ley antihuelgas lo que te puedo decir es, uno, yo creo firmemente en el derecho a la huelga y a la protesta social como base fundamental de toda la democracia. Dos, también creo que la mayoría de países y ciertamente los países OCDE reglamentan la huelga, porque se genera un marco legislativo para las huelgas, para garantizar el derecho a la huelga y el derecho a la protesta, pero también para garantizar el acceso a los servicios esenciales.

— En esta campaña electoral este uno de los discursos que ha repetido el oficialismo es el tipo de cambio que se tuvo hace 4 años y el costo que había en algunos productos cuando ellos asumieron el gobierno. ¿Cómo le respondería usted a una persona que base su decisión en el temor a que su préstamo de vivienda en dólares nuevamente se vaya a disparar o que el costo de los combustibles va a volver a subir?

–Bueno, lo primero es que tener un dólar tan bajo como el que tenemos el día de hoy y tener una inflación en algunos casos en negativo, realmente no se ha visto reflejado en una disminución del costo de la vida. Entonces, ya de entrada, si esa es la venta es una venta falsa (...) No hay nada que esté más barato realmente.

Y por otro lado, sí hay una realidad que el tipo de cambio nos tiene al día de hoy con una pérdida significativa de empleos en el sector agro. Estamos en una situación crítica a nivel de turismo porque estamos justamente perdiendo competitividad como destino turístico porque nos estamos convirtiendo en un destino demasiado caro.

Y estamos hablando de que todo nuestro sector exportador, todo nuestro sector de producción nacional se está viendo muy afectado y estamos hablando de la posible generación o pérdida de empleo de miles de empleos.

El tipo de cambio se tiene que mantener y manejar con criterios absolutamente técnicos que maneja el Banco Central.

— De lo que usted ha recorrido el país, ¿Qué es lo que ha encontrado que le está doliendo a la gente en este momento y cuál es su propuesta para para atender esas necesidades?

–Definitivamente generación de empleo, con costo de la vida y seguridad. Esas son tres grandes áreas que constantemente salen cuando uno habla con las personas. Las personas quieren tener mejores oportunidades, están muy preocupadas de la situación de inseguridad.

Nosotros a nivel de costo de vida, lo queremos trabajar en dos grandes áreas, el costo de la vida es generar más y mejores empleos dignos de calidad, que tengan salarios dignos de calidad y ahí tenemos que hacer inversión social a nivel de infraestructura. Tenemos que invertir en conectividad, tenemos que invertir en infraestructura vial y tenemos que invertir en educación.

Claudia Dobles durante el cierre de campaña aseguró que está lista para enfrentar a la candidata oficialista en segunda ronda. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

— ¿Ya tiene identificadas las figuras que usted incluiría en un eventual gabinete? ¿Repetiría algunas figuras del gobierno anterior?

–Nosotros hemos hecho nuestro plan de gobierno con gente que tiene experiencia en un montón de áreas.

“Hay un equipo de trabajo robusto, técnico, de muchísimas personas talentosas, gente que tiene experiencia en esas ramas. Yo por eso no estoy preocupada, pero creo que al final del día la toma de decisión de cómo se configura un gabinete tiene que ser del perfil idóneo para el puesto y los objetivos que se quieren lograr en ese campo específico. Entonces, si bien hay un equipo de gente en la que yo le tengo muchísima confianza, en este momento yo no estoy ni repartiendo nombramientos ni puestos.

— ¿Valoraría mantener a alguien del actual gobierno?

–Del gabinete del actual gobierno, no. Porque una persona que ha aceptado trabajar a pesar de ver no solamente las características, las formas, el amedrentamiento, la utilización de las instituciones como armas políticas, me parece que es una persona que no tiene las características adecuadas para estar en un gabinete de nuestra administración.

— Usted ha sido crítica del autoritarismo en la región y en general. En este Gobierno ha habido un acercamiento particular con el Gobierno de El Salvador e incluso se han firmado pactos y acuerdos con un gobierno que para muchas personas ha sido también tildado de autoritario. ¿Cuál sería su posición o cuál sería su relación con respecto a esos pactos y ese gobierno del presidente Bukele?

–Creo que el gobierno actual realmente no tiene ningún tipo de estrategia en seguridad, porque no la hemos visto por ningún lado.

“Entonces, cuando usted no tiene estrategia, cualquier cosa que usted venda de trabajo conjunto con cualquier otro gobierno o cooperación internacional, lo que se está vendiendo es humo, porque si usted no sabe a lo interno hacia dónde va, ¿cómo alguien más, de afuera, se puede sumar? (...) En ese sentido lo que hay es una narrativa que sirve para que la gente sienta que se está haciendo algo cuando realmente no se está haciendo nada.

“Costa Rica siempre ha tenido relación diplomática con el país hermano El Salvador, eso no tiene por qué cambiar. Ahora, la estrategia de seguridad nacional es una estrategia de seguridad nacional de Costa Rica para Costa Rica".

— ¿Seguiría adelante con el modelo de cárcel impulsado por el gobierno y que sigue las recomendaciones del Gobierno de El Salvador?

–Lo que pasa es que no hay ningún modelo de cárcel. Es decir, no hay nada. Lo que sí existe es una necesidad de generar más infraestructura penitenciaria.

“En las dos administraciones anteriores se construyeron 40.000 m² de cárceles, esta administración no ha hecho nada. Se tiene que hacer más infraestructura penitenciaria. Ahora, que usted lo quiere empaquetar de que esto es una megacárcel y que va a llamarse yo no sé cómo, eso es una historia (...). Al día de hoy no hay nada, ni siquiera una piedrita puesta ahí a la par de La Reforma".

La Nación intentó entrevistar a profundidad a los candidatos que sobrepasaran el margen de error de la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica. Las publicaciones están ordenadas de menor a mayor según los porcentajes de intención de voto registrados.

Hasta el momento no se ha logrado concretar el encuentro con Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano; Fabricio Alvarado del Partido Nueva República y Jose Aguilar Berrocal de Avanza.