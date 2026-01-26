Claudia Dobles al cierre de su campaña: ‘Costa Rica se merece más que tener un pachuco acosador sexual’

Claudia Dobles, candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), lanzó este domingo un fuerte mensaje contra el presidente Rodrigo Chaves, en el cierre de su campaña.
