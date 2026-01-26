Claudia Dobles al cierre de su campaña: ‘Costa Rica se merece más que tener un pachuco acosador sexual’

Claudia Dobles, candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), lanzó este domingo un fuerte mensaje contra el presidente Rodrigo Chaves, en el cierre de su campaña.

“Con la ayuda de ustedes podemos cambiar el futuro y el rumbo de este país, porque Costa Rica se merece más que tener un pachuco acosador sexual”, dijo acompañada de cánticos de “fuera Chaves”.

“Costa Rica se merece más que eso, Costa Rica se merece un liderazgo que le regrese la dignidad a la investidura de la presidencia de la República, eso es lo que nosotros nos merecemos”, continúo Dobles.

Este fue parte de su mensaje final de cierre de campaña, que dio ante un recinto completamente abarrotado en su mayoría de jóvenes en barrio La California, en San José.

Cierre de campaña de la candidata presidencial Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana. (Rafael Pacheco/La Nación)

Además, Dobles destacó que la elección de este 1. ° de febrero es la más importante desde la Segunda República.

“Lo que vamos a definir va a impactar mucho más a todas las personas jóvenes”, recalcó en su discurso.