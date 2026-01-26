Política

Claudia Dobles: ‘Vamos a segunda ronda entre dos mujeres’

Coalición Agenda Ciudadana celebró entre caravanas, conciertos y fuertes mensajes contra el oficialismo el cierre de campaña

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Claudia Dobles, cierre de campaña
Claudia Dobles realizó su último mitín público este domingo en La Sabana, San Pedro y La California. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Claudia DoblesAgenda Ciudadana
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.