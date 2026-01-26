Claudia Dobles: ‘Vamos a segunda ronda entre dos mujeres’

Claudia Dobles realizó su último mitín público este domingo en La Sabana, San Pedro y La California.

Con un llamado a “perder el miedo” y un mensaje para el oficialismo, la candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, celebró este domingo entre caravanas y conciertos su cierre de campaña de cara a las elecciones del próximo domingo 1.°de febrero.

Durante el recorrido de la caravana que transcurrió por lugares como San Pedro, San José, Pavas y Hatillos, Dobles agradeció el apoyo de los simpatizantes y aseguró que en los últimos días ha percibido un aumento en el apoyo hacia el movimiento que representa.

“Me he sentido acompañada, me he sentido apoyada por miles de costarricenses, pero principalmente por miles de mujeres. Vamos a segunda ronda entre dos mujeres, Costa Rica está lista y yo también, seguimos creciendo, vamos creciendo gracias a ustedes, redoblemos esfuerzos estos siete días”, dijo la candidata durante el mensaje que dio a los seguidores frente al mall San Pedro.

Claudia Dobles, candidata presidencial de Coalición Agenda Ciudadana, realizó este domingo el cierre de campaña en diferentes puntos de la capital como San Pedro, La Sabana y finalmente en el barrio La California. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Dobles también hizo un llamado a “sacar las banderas sin miedo”, pidió a los indecisos ejercer un voto informado y lanzó un mensaje a la candidata oficialista.

“Somos el movimiento que puede derrotar al continuismo, Costa Rica está lista para un debate entre dos mujeres, dos mujeres muy diferentes que creemos en la política de manera muy distinta, doña Laura quiere quemar puentes yo quiero construirlos, doña Laura quiere excusarse yo quiero trabajar, doña Laura quiere seguir repartiendo culpas y nosotros queremos resolver los problemas, Costa Rica está lista para eso”, dijo.

San Pedro fue uno de los puntos que reunió la mayor cantidad de seguidores de la Coalición que lidera Claudia Dobles. (Rafael Pacheco/La Nación)

Precisamente ese punto fue donde se dio la mayor concentración de vehículos identificados con banderas, lo que ocasionó el colapso vial de las vías aledañas durante varios minutos.

Entre las particularidades de la jornada, destacó que varios vehículos con banderas de Liberación Nacional que se topaban a la caravana de la Coalición eran saludados con pitoretas, algunos incluso portaban banderas de los tres principales partidos de la oposición: PLN, Frente Amplio y Agenda Ciudadana en el mismo carro, lo cual era celebrado por los seguidores de Dobles.

En el recorrido la caravana también se topó con el grupo de vehículos del Partido Unidos Podemos, en el que también viajaba la candidata Natalia Díaz.

La jornada del cierre de campaña, finalizó con varios conciertos en el Mercadito en barrio La California en San José, donde Dobles también fue recibida por decenas de jóvenes.

Debido al aforo del lugar que se ocupó en su totalidad, muchos de ellos, compartieron con la candidata a las afueras de ese espacio, durante varios minutos previo a su discurso de cierre.

‘Costa Rica se merece más que tener un pachuco acosador sexual’

Claudia Dobles: 'Costa Rica se merece más que tener un pachuco acosador sexual'

Durante el último discurso, Dobles encendió aún más los ánimos de los seguidores que la acompañaban cuando lanzó un fuerte mensaje en contra del presidente de la República.

“Con la ayuda de ustedes podemos cambiar el futuro y el rumbo de este país, porque Costa Rica se merece más que tener un pachuco acosador sexual”, dijo seguido de cánticos de “fuera Chaves” que ella misma lideró desde la tarima.

En esa intervención, Dobles también aseguró que la elección de este domingo 1.° de febrero no es una “elección cualquiera”.

Claudia Dobles durante su último discurso en el cierre de campaña a una semana de las elecciones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Costa Rica se juega no solamente el rumbo de los próximos cuatro años. Este 1.° de febrero es la elección más importante desde la Segunda República, nos jugamos hacia dónde vamos a ir como país en las próximas décadas, los próximos cuatro años vamos a tener que escoger 14 magistrados, esos magistrados van a tener que escoger el próximo fiscal general, Procuraduría, Defensoría, Contraloría (...) Costa Rica se juega la democracia este 1.° de febrero y tenemos que ir a darlo todo para defenderla", agregó.

En todo el evento, la exprimera dama no dejó de pedir a los asistentes, en su mayoría jóvenes que no aflojen en estos últimos días y pidió su ayuda para convencer a quienes aún están indecisos.

“Reventemos los chats de la familia (...) Quedan muchas personas indecisas y a esas personas tenemos que hablarle, yo estoy haciendo todo para ir a decirle nuestro mensaje. Nosotros somos el movimiento político que le puede ganar al oficialismo en una segunda ronda”, agregó.

Los partidos políticos tenían hasta este 25 de enero para realizar actividades masivas en espacios públicos.