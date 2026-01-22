Jefa de campaña de Claudia Dobles: ‘El peor error que podríamos cometer desde la oposición es dispersarnos aún más’

La campaña de Claudia Dobles dice que aún no ven el escenario de tener que unirse a otro candidato.

La jefa de campaña de la Coalición Agenda Ciudadana, Ana Gabriel Zúñiga, aseguró que tras los resultados de la encuesta del Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP) es más imperante aún la necesidad de mantener canales de diálogo entre las diferentes fuerzas de oposición.

“El peor error que podríamos cometer desde la oposición es dispersarnos aún más, lo que corresponde es mantener esos canales de diálogo, que toda la gente se sienta parte de este movimento y creo que los resultados de la encuesta evidencian que somos la única fórmula de oposición que sigue creciendo (...) eso nos coloca como la única oportunidad real de aún seguir disputando esa segunda ronda”, aseguró.

A pesar de que la encuesta coloca a Dobles en un tercer lugar con un 5% de intención de voto y coloca a Fernández con un 40%, que le permitiría evitar un balotaje, Zúñiga sostiene que siguen creyendo posible que exista una segunda ronda.

Durante las últimas semanas, el partido de la ex primera dama ha mantenido un discurso de apertura para generar alianzas en su movimiento; sin embargo, al ser consultada si ellos se sumarían a otras agrupaciones con mayor intención, la jefa de campaña dijo que es un “escenario que no se ha valorado”.

“La encuesta claramente evidencia que la única fuerza de oposición que sigue creciendo somos nosotros, por eso seguimos reiterando el mensaje de que quienes quieran sumarse a este movimiento, y como ya lo han hecho diferentes fuerzas políticas y partidos nacionales, se han sumado porque han visto que en este entorno político en esos partido no van a lograr el objetivo, que es sacar al continuismo del poder”, agregó.

Jefa de campaña de Claudia Dobles, revela estrategia para últimas semanas

La estratega dijo que en este momento mantienen la “apertura” para conversar con quién así lo decida, pero insistió en que al día de hoy no hay una “alianza negociada” con ninguna agrupación política de las que están en la lucha por la presidencia. Además, sostuvo que tampoco han tenido conversaciones formales u oficiales con ninguna fuerza política, más allá de los acercamientos con los liderazgos en partidos nacionales cantonales que se han venido anunciando en las últimas semanas.

En relación a la estrategia para los próximos días, la jefa de campaña afirmó que seguirán asistiendo a debates y visitando comunidades para llevar la información casa por casa.

“Y, sobre todo, seguir abriendo los puentes necesarios para reconocer dónde están todas esas cosas que nos unen más que las que nos dividen”, finalizó.