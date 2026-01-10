¿Claudia Dobles se uniría a Álvaro Ramos y Ariel Robles en segunda ronda? Esto dijo la candidata

La candidata del partido Coaliación Agenda Ciudadana, Claudia Dobles Camargo, respondió a las declaraciones emitidas a inicios de semana por el candidato de Liberación Nacional Álvaro Ramos, quien aseguró en una entrevista con Noticias Monumental que no descartaría una alianza de cara a la segunda ronda, con aspirantes a la presidencia con los que tenga propuestas en común, entre ellos la ex primera dama.

Al ser consultada en específico, si consideraría una unión con Liberación Nacional o el Frente Amplio, de cara a una segunda ronda frente a Laura Fernández, Dobles indicó a este diario que el partido que representa “nació con la idea de sumar”.

“Nacimos con la idea de que tenemos que sumar talento, sumar experiencia, sumar fuerzas y que todas las personas que crean en la democracia y que crean que tenemos que darles resultados a la gente y que tenemos que sacar la tarea de unir al país y darle respuestas en seguridad, educación, listas de espera y empleo serán bienvenidas en este movimiento político y nosotros creemos que somos los que tenemos mejores posibilidades de hacer esa gran coalición en una segunda ronda”, afirmó.

La candidata de Agenda Ciudadana aseguró que, bajo esa premisa, no solo contemplaría unir fuerzas con los partidos que encabezan las encuestas, ante una eventual segunda ronda contra el oficialismo, sino que estaría abierta a aliarse a otros candidatos siempre que compartan las propuestas y puntos de vista del partido que representa, lo cual aclaró “no son todos”.

Claudia Dobles durante recorrido de campaña por Cartago, no descartó aliarse con otros partidos. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las últimas encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA divulgadas en diciembre anterior, sitúan a Dobles, junto a Álvaro Ramos y Ariel Robles, como los candidatos de oposición con mayor intención de voto, frente a Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano.

La Coalición representada por Dobles agrupó, desde su origen, las representaciones del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Agenda Democrática Nacional (ADN), posteriormente anunció que el Partido Republicano Social Cristiano también se incorporaría a ese movimiento.