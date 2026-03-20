Política

Claudia Dobles critica idea de Yara Jiménez de limitar el control político en el Congreso: ‘Esto no es propio de democracias como Costa Rica’

Dobles advirtió que el planteamiento de limitar el control político en la Asamblea ‘se parece más a regímenes autoritarios’

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Por Cristian Mora
Claudia Dobles y Yara Jiménez
Claudia Dobles cuestionó la idea de limitar el control político en la Asamblea Legislativa, tras declaraciones de la diputada Yara Jiménez. (Canva/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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