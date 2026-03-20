Claudia Dobles critica idea de Yara Jiménez de limitar el control político en el Congreso: ‘Esto no es propio de democracias como Costa Rica’

Claudia Dobles cuestionó la idea de limitar el control político en la Asamblea Legislativa, tras declaraciones de la diputada Yara Jiménez.

Claudia Dobles, diputada electa de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), cuestionó la idea planteada por Yara Jiménez, candidata del chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO) a la presidencia de la Asamblea Legislativa, de limitar el control político en el Congreso.

“Cuando se habla de limitar el control político en la Asamblea Legislativa, estamos hablando de debilitar los mecanismos que tienen las democracias de pesos y contrapesos”, afirmó la diputada electa en una declaración.

Dobles señaló que ese tipo de planteamientos no son propios de democracias como Costa Rica y calificó como preocupante la propuesta impulsada por Jiménez.

El pasado 17 de marzo, la inminente presidenta del Congreso afirmó que, si de ella dependiera, limitaría la labor de control político que efectúan los diputados y, además, planteó limitar las comisiones investigadoras.

“Si yo pudiera, sí me gustaría limitarlo”, indicó Jiménez ante una consulta de la prensa sobre el funcionamiento de la próxima Asamblea, durante la sesión de acreditación de Laura Fernández como presidenta electa por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Asimismo, señaló que, en los últimos años, algunas comisiones investigadoras han implicado un uso ineficiente de recursos públicos y del tiempo de los diputados.

Según indicó, este tipo de instancias han derivado en procesos que,en su criterio, no siempre han tenido fundamento y han generado cargas innecesarias tanto para legisladores como para jerarcas llamados a comparecer.

“Se ha llamado a comisiones de investigación, donde se hacen presuntos controles políticos que, en realidad, lo que han hecho es despilfarrar los recursos públicos y el tiempo de los diputados, y además el de todos los jerarcas que en su momento fuimos llamados para distintas investigaciones que, en algunos casos, como en el mío, no tenían fundamento”, agregó Jiménez.

Idea ‘se parece más a regímenes autoritarios’

Tras las declaraciones de Jiménez, Dobles indicó que “el débil distanciamiento o el desprecio al debate público se parece más a regímenes autoritarios que no responden a nuestra tradición costarricense”.

Añadió, finalmente, que se estaría hablando de un contexto en el que “nadie cuestione, nadie pregunte, nadie investigue o nadie fiscalice”.