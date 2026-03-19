Política

Claudia Dobles sobre propuesta de Nogui Acosta: ‘Allanar a cualquier persona sin una orden judicial no es una solución, es abrir la puerta a abusos’

La propuesta del diputado electo del PPSO plantea que, si el Congreso aprueba la suspensión de garantías, se elimine la exigencia de una orden judicial para realizar allanamientos en recintos de ciudadanos

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Por Sebastián Sánchez
Claudia Dobles rechaza la idea de Nogui Acosta de permitir allanamientos sin orden judicial.
Claudia Dobles rechaza la idea de Nogui Acosta de permitir allanamientos sin orden judicial. (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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