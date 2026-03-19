Claudia Dobles sobre propuesta de Nogui Acosta: ‘Allanar a cualquier persona sin una orden judicial no es una solución, es abrir la puerta a abusos’

La diputada electa por la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, rechazó la idea del futuro jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano(PPSO), Nogui Acosta, quien afirmó que, si el Congreso aprueba la suspensión de garantías, se eliminaría la exigencia de una orden judicial para realizar allanamientos en recintos de ciudadanos.

“Allanar a cualquier persona sin una orden judicial no es una solución, es abrir la puerta a abusos. Significa permitir allanamientos sin controles suficientes, afectar a personas inocentes y debilitar protecciones que existen precisamente para evitar arbitrariedades“, dijo Dobles.

Acosta no considera que se produzca un daño a las personas si no se encuentran pruebas de delitos en los allanamientos. “¿Cuál fue el daño? Si entran a una casa y no había droga, ¿cuál fue el daño?“, dijo Acosta en el programa Interferencia de Radios UCR.

Ante ello, la ex primera dama explicó que este tipo de acciones causan daños morales, emocionales y reputacionales irreparables.

“La historia demuestra que, cuando se sacrifican derechos en nombre de la seguridad, lo que se erosiona es la democracia y la libertad. Hoy puede usarse contra la delincuencia, mañana contra cualquier ciudadano o incluso contra quienes piensan distinto”, añadió la diputada electa.

Claudia Dobles rechaza allanamientos sin orden judicial

“Sí, el Poder Judicial necesita corregir muchos temas y mejorar muchos procesos, pero esta no es la ruta. Esta es una ruta de control y de abuso de poder que hoy puede utilizarse contra la delincuencia, pero mañana puede utilizarse contra cualquier ciudadano que piense diferente al Gobierno”, finalizó Dobles.

La excandidata presidencial es la tercera jefatura de fracción del próximo Congreso en pronunciarse sobre la propuesta de Acosta.

Este miércoles 18 de marzo, el próximo jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, dijo que la propuesta de Acosta es “propia de las dictaduras”.

En tanto, la futura diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, calificó de inconstitucional la propuesta.